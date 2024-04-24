Генерал-майор Алаудинов пообещал серьезный результат на фронте к началу лета

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно расширяют зону контроля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К концу мая — началу июня российские войска достигнут значительного прогресса в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

«Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал Алаудинов в интервью Первому каналу.

Алаудинов подчеркнул, что противник уже начинает терять свои позиции, и российские войска ежедневно расширяют зону контроля, включая значимые участки и населенные пункты. «Итог мы видим ежедневно», — добавил он.

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К концу мая — началу июня российские войска достигнут значительного прогресса в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов. «Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал Алаудинов в интервью Первому каналу. Алаудинов подчеркнул, что противник уже начинает терять свои позиции, и российские войска ежедневно расширяют зону контроля, включая значимые участки и населенные пункты. «Итог мы видим ежедневно», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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