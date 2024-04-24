Генерал-майор Алаудинов пообещал серьезный результат на фронте к началу лета

24 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно расширяют зону контроля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К концу мая — началу июня российские войска достигнут значительного прогресса в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов. «Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал Алаудинов в интервью Первому каналу. Алаудинов подчеркнул, что противник уже начинает терять свои позиции, и российские войска ежедневно расширяют зону контроля, включая значимые участки и населенные пункты. «Итог мы видим ежедневно», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К концу мая — началу июня российские войска достигнут значительного прогресса в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов. «Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал Алаудинов в интервью Первому каналу. Алаудинов подчеркнул, что противник уже начинает терять свои позиции, и российские войска ежедневно расширяют зону контроля, включая значимые участки и населенные пункты. «Итог мы видим ежедневно», — добавил он.