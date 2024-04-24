Блиновская готова выплатить налоговой более 900 млн рублей

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также в незаконном обороте средств, отмывании денег и имущества, приобретенного ею и ее супругом предположительно преступным путем, выразила готовность компенсировать ущерб, нанесенный бюджету РФ. Об этом заявила ее адвокат Наталия Сальникова.
«Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб», — передает слова Сальниковой ТАСС. Она добавила, что следователь просит продлить срок ареста блогера до конца лета. В данный момент у Блиновской и ее защиты имеется разрешение следователя на снятие ареста с определенного имущества блогера, заключила адвокат.
Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы. Мосгорсуд в данный момент отказывается освободить ее из СИЗО. Ранее Наталия Сальникова сообщала, что Блиновская объявит о банкротстве из-за ареста ее активов и недвижимости, передает «Ридус».
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