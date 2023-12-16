Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотням сотрудников

16 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская потеряла 400 сотрудников из-за ареста счетов Фото: Софья Сандурская/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотрудникам из-за арестованных счетов. Из-за этого более 400 людей, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов, уволились. «Блиновская потеряла больше 400 сотрудников», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что после ареста ее счетов платить зарплаты стало невозможно, поэтому люди уволились. По данным канала, сотрудники работали в среднем за 60 тысяч рублей в месяц. Финальный расчет смогли получить все, заключили там. С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В материалах указана сумма долга в размере 918 миллионов рублей. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиардов рублей. Адвокат женщины Наталия Сальникова рассказала, что с момента ареста блогер не выплатила долги, кроме уже уплаченных 55 миллионов, передает « Дни.ру ». Сама Блиновская находится под домашним арестом.

Блогер Елена Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотрудникам из-за арестованных счетов. Из-за этого более 400 людей, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов, уволились. «Блиновская потеряла больше 400 сотрудников», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что после ареста ее счетов платить зарплаты стало невозможно, поэтому люди уволились. По данным канала, сотрудники работали в среднем за 60 тысяч рублей в месяц. Финальный расчет смогли получить все, заключили там. С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В материалах указана сумма долга в размере 918 миллионов рублей. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиардов рублей. Адвокат женщины Наталия Сальникова рассказала, что с момента ареста блогер не выплатила долги, кроме уже уплаченных 55 миллионов, передает «Дни.ру». Сама Блиновская находится под домашним арестом.