Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотням сотрудников

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Елена Блиновская потеряла 400 сотрудников из-за ареста счетов Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотрудникам из-за арестованных счетов. Из-за этого более 400 людей, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов, уволились.

«Блиновская потеряла больше 400 сотрудников», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что после ареста ее счетов платить зарплаты стало невозможно, поэтому люди уволились.

По данным канала, сотрудники работали в среднем за 60 тысяч рублей в месяц. Финальный расчет смогли получить все, заключили там.

С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В материалах указана сумма долга в размере 918 миллионов рублей. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиардов рублей. Адвокат женщины Наталия Сальникова рассказала, что с момента ареста блогер не выплатила долги, кроме уже уплаченных 55 миллионов, передает «Дни.ру». Сама Блиновская находится под домашним арестом.

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Блогер Елена Блиновская не смогла выплачивать зарплату сотрудникам из-за арестованных счетов. Из-за этого более 400 людей, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов, уволились. «Блиновская потеряла больше 400 сотрудников», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что после ареста ее счетов платить зарплаты стало невозможно, поэтому люди уволились. По данным канала, сотрудники работали в среднем за 60 тысяч рублей в месяц. Финальный расчет смогли получить все, заключили там. С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В материалах указана сумма долга в размере 918 миллионов рублей. В октябре 2023 года Елене Блиновской продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиардов рублей. Адвокат женщины Наталия Сальникова рассказала, что с момента ареста блогер не выплатила долги, кроме уже уплаченных 55 миллионов, передает «Дни.ру». Сама Блиновская находится под домашним арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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