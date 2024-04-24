Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Адвокаты просят отправить Иванова под домашний арест Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Адвокаты замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, будут добиваться его освобождения из СИЗО. Об этом сообщил его защитник Денис Балуев.

«Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», — сказал Балуев «Интерфаксу». Он отметил, что нет оснований для содержания Иванова под стражей, поскольку он не собирается скрываться и не будет мешать следствию. Адвокаты настаивают на выборе для Иванова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий.

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Адвокаты замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, будут добиваться его освобождения из СИЗО. Об этом сообщил его защитник Денис Балуев. «Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», — сказал Балуев «Интерфаксу». Он отметил, что нет оснований для содержания Иванова под стражей, поскольку он не собирается скрываться и не будет мешать следствию. Адвокаты настаивают на выборе для Иванова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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