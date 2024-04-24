Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

24 апреля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Адвокаты просят отправить Иванова под домашний арест Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Адвокаты замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, будут добиваться его освобождения из СИЗО. Об этом сообщил его защитник Денис Балуев. «Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», — сказал Балуев «Интерфаксу». Он отметил, что нет оснований для содержания Иванова под стражей, поскольку он не собирается скрываться и не будет мешать следствию. Адвокаты настаивают на выборе для Иванова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, будут добиваться его освобождения из СИЗО. Об этом сообщил его защитник Денис Балуев. «Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», — сказал Балуев «Интерфаксу». Он отметил, что нет оснований для содержания Иванова под стражей, поскольку он не собирается скрываться и не будет мешать следствию. Адвокаты настаивают на выборе для Иванова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий.