Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

Адвокаты замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, будут добиваться его освобождения из СИЗО. Об этом сообщил его защитник Денис Балуев.
«Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», — сказал Балуев «Интерфаксу». Он отметил, что нет оснований для содержания Иванова под стражей, поскольку он не собирается скрываться и не будет мешать следствию. Адвокаты настаивают на выборе для Иванова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий.
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