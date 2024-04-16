Чем известен ветеран СВО из ХМАО, которого прочат в мэры

Чем известен ветеран СВО Александров из ХМАО, которого прочат в мэры

16 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Руслан Александров ушел на СВО добровольцем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти ХМАО рекомендовали на пост главы Березовского района участника специальной военной операции Руслана Александрова. Он родился в Березово, работал в администрации района, ушел добровольцем на фронт еще до мобилизации, был ранен и продолжил работу, готовя будущих контрактников. «Я начинал свою работу в администрации Березовского района с ведущего специалиста комитета по природопользованию. Затем бывший глава, ныне покойный Николай Кисличенко, предложил мне возглавить молодежный жилищный комплекс „Сибирь“, чтобы строить доступное жилье для молодых семей — такая общественная нагрузка. С 2012 года работал в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. В 2022 году, когда началась мобилизация, я, хоть и не служил, не мог усидеть на месте. Я считал это шкурничеством. Дед мой воевал, брат мой воевал в Чечне и получил тяжелое ранение на СВО. Пацанов начали призывать. Я подумал, что ничем не отличаюсь от моих ребят с работы, и отправился добровольцем. Попал в Чебаркульскую 90-ю танковую дивизию на боевое слаживание, в разведроту, и через месяц мы были в зоне спецоперации, и на второй день вступили в боевое столкновение с противником. Мы не отсиживались в тылу — прямо сразу в мясорубку», — поделился Александров. Зимой, в феврале 2023 года, бойца, получившего две тяжелые контузии, эвакуировали сначала в Старобельск, потом в Псков. После ранения дослуживал в пункте отбора на службу по контракту в Ханты-Мансийске. Александров говорит, что не был верующим, но покрестился незадолго до ухода на СВО. «Мне еще дали специальный амулет на руку, как в „Девятой роте“. Сказали — ты его не снимай, и тебя ни один осколок не возьмет. И сработало — огонь меня обдает, снайпер стреляет и мажет, ветки сшибает», — рассказал ветеран. Фаворит в гонке на пост главы района получил высшее образование, прошел четыре переподготовки кадров — в ЮГУ, РАНХиГС. «Я, наверное, такой любитель учиться», — отметил Александров. В случае избрания на пост главы района Александров намерен бороться с коррупцией. «На СВО я понял, что предназначение у нас — тех, кто остался в живых, — есть. Чтобы мы не просто прозябали. Мировоззрение мое поменялось полностью. Мы живем для других людей, чтобы сделать что-то, чтобы люди стали жить лучше. Мы шли туда не за деньги. Мои товарищи погибли за Россию, за идею, за свои семьи, за детей. На тот свет деньги не унесешь», — подытожил ветеран. Ранее URA.RU писало о том, что участник СВО Александров стал фаворитом на пост мэра Березовского района. Его рекомендовал на должность окружной внутриполитической блок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО рекомендовали на пост главы Березовского района участника специальной военной операции Руслана Александрова. Он родился в Березово, работал в администрации района, ушел добровольцем на фронт еще до мобилизации, был ранен и продолжил работу, готовя будущих контрактников. «Я начинал свою работу в администрации Березовского района с ведущего специалиста комитета по природопользованию. Затем бывший глава, ныне покойный Николай Кисличенко, предложил мне возглавить молодежный жилищный комплекс „Сибирь“, чтобы строить доступное жилье для молодых семей — такая общественная нагрузка. С 2012 года работал в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. В 2022 году, когда началась мобилизация, я, хоть и не служил, не мог усидеть на месте. Я считал это шкурничеством. Дед мой воевал, брат мой воевал в Чечне и получил тяжелое ранение на СВО. Пацанов начали призывать. Я подумал, что ничем не отличаюсь от моих ребят с работы, и отправился добровольцем. Попал в Чебаркульскую 90-ю танковую дивизию на боевое слаживание, в разведроту, и через месяц мы были в зоне спецоперации, и на второй день вступили в боевое столкновение с противником. Мы не отсиживались в тылу — прямо сразу в мясорубку», — поделился Александров. Зимой, в феврале 2023 года, бойца, получившего две тяжелые контузии, эвакуировали сначала в Старобельск, потом в Псков. После ранения дослуживал в пункте отбора на службу по контракту в Ханты-Мансийске. Александров говорит, что не был верующим, но покрестился незадолго до ухода на СВО. «Мне еще дали специальный амулет на руку, как в „Девятой роте“. Сказали — ты его не снимай, и тебя ни один осколок не возьмет. И сработало — огонь меня обдает, снайпер стреляет и мажет, ветки сшибает», — рассказал ветеран. Фаворит в гонке на пост главы района получил высшее образование, прошел четыре переподготовки кадров — в ЮГУ, РАНХиГС. «Я, наверное, такой любитель учиться», — отметил Александров. В случае избрания на пост главы района Александров намерен бороться с коррупцией. «На СВО я понял, что предназначение у нас — тех, кто остался в живых, — есть. Чтобы мы не просто прозябали. Мировоззрение мое поменялось полностью. Мы живем для других людей, чтобы сделать что-то, чтобы люди стали жить лучше. Мы шли туда не за деньги. Мои товарищи погибли за Россию, за идею, за свои семьи, за детей. На тот свет деньги не унесешь», — подытожил ветеран. Ранее URA.RU писало о том, что участник СВО Александров стал фаворитом на пост мэра Березовского района. Его рекомендовал на должность окружной внутриполитической блок