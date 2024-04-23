Ветеран СВО Александров стал мэром Березовского района ХМАО

Ветеран СВО Руслан Александров стал главой Березовского района ХМАО. Источник в политическом истеблишменте округа уточнил, что депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.
«Александров возглавил Березовский район Югры. Депутаты поддержали его единогласно», — сообщил инсайдер.
Технический кандидат, начальник управления ЖКХ Олег Бачин, не получил поддержки депутатов. Александров ушел на фронт добровольцем, затем был ранен, вернулся в округ и занимался набором контрактников в «Центре патриотов». Он получил поддержку окружных властей и был рекомендован внутриполитическим блоком на пост главы района. Новый мэр сам является уроженцем Березово, работал в районе и хорошо его знает.
Оперативно подтвердить информацию не удалось. В администрации не ответили на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что Александров прошел отбор на пост главы Березовского района ХМАО. Конкурсная комиссия отобрала его в числе двух кандидатов-финалистов.
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