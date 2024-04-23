23 апреля 2024

Ветеран СВО Александров стал мэром Березовского района ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Дума единогласно поддержала кандидатуру ветерана СВО Фото:

Ветеран СВО Руслан Александров стал главой Березовского района ХМАО. Источник в политическом истеблишменте округа уточнил, что депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

«Александров возглавил Березовский район Югры. Депутаты поддержали его единогласно», — сообщил инсайдер.

Технический кандидат, начальник управления ЖКХ Олег Бачин, не получил поддержки депутатов. Александров ушел на фронт добровольцем, затем был ранен, вернулся в округ и занимался набором контрактников в «Центре патриотов». Он получил поддержку окружных властей и был рекомендован внутриполитическим блоком на пост главы района. Новый мэр сам является уроженцем Березово, работал в районе и хорошо его знает.

Оперативно подтвердить информацию не удалось. В администрации не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что Александров прошел отбор на пост главы Березовского района ХМАО. Конкурсная комиссия отобрала его в числе двух кандидатов-финалистов.

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Ветеран СВО Руслан Александров стал главой Березовского района ХМАО. Источник в политическом истеблишменте округа уточнил, что депутаты поддержали его кандидатуру единогласно. «Александров возглавил Березовский район Югры. Депутаты поддержали его единогласно», — сообщил инсайдер. Технический кандидат, начальник управления ЖКХ Олег Бачин, не получил поддержки депутатов. Александров ушел на фронт добровольцем, затем был ранен, вернулся в округ и занимался набором контрактников в «Центре патриотов». Он получил поддержку окружных властей и был рекомендован внутриполитическим блоком на пост главы района. Новый мэр сам является уроженцем Березово, работал в районе и хорошо его знает. Оперативно подтвердить информацию не удалось. В администрации не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что Александров прошел отбор на пост главы Березовского района ХМАО. Конкурсная комиссия отобрала его в числе двух кандидатов-финалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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