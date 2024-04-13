Shot: муж Блиновской ушел на СВО

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Алексей Блиновский пытается спасти бизнес Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Муж блогера Елены Блиновской, признанной виновной в неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Таким образом он пытается спасти свой бизнес.

«Муж Блиновской ушел на СВО», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что таким образом Блиновский пытается избежать потери своего последнего бизнеса.

Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Ранее ее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что блогер готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги.

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Муж блогера Елены Блиновской, признанной виновной в неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. «Муж Блиновской ушел на СВО», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что таким образом Блиновский пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Ранее ее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что блогер готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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