Shot: муж Блиновской ушел на СВО

13 апреля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский пытается спасти бизнес Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Муж блогера Елены Блиновской, признанной виновной в неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. «Муж Блиновской ушел на СВО», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что таким образом Блиновский пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Ранее ее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что блогер готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж блогера Елены Блиновской, признанной виновной в неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. «Муж Блиновской ушел на СВО», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что таким образом Блиновский пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Ранее ее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что блогер готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги.