Shot: муж Блиновской ушел на СВО

Муж блогера Елены Блиновской, признанной виновной в неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Таким образом он пытается спасти свой бизнес.
«Муж Блиновской ушел на СВО», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что таким образом Блиновский пытается избежать потери своего последнего бизнеса.
Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит до 16 лет колонии. Ранее ее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что блогер готова подписать мировое соглашение и заложить имущество, чтобы погасить все долги.
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