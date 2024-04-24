Волгоградка приехала в Пермь к Надежде Фратти, которую обвиняет в краже дочери

24 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Женщина уверена, что пермячка помогла вывезти ее ребенка в Италию и выступила на федеральном канале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Волгограда Ольга Габдуллина приехала в Пермь к Надежде Фратти, которую обвиняет в том, что она вывезла ее дочь в Италию. По мнению женщины ее ребенка удочерила европейская семья, а помогла им в этом Фратти. Эфир с участием обеих женщин вышел на телеканале «Россия» в программе «Малахов». «Где моя дочь? Скажи мне, где моя дочь! Давай вместе поедем в посольство, я лично все оплачу», — призывала приехавшая в Пермь Ольга, которая считает, что пока ее четырехлетняя дочь находилась в детском доме, Фратти вывезла ее для удочерения в Италию. Сама Фратти разговаривать с Ольгой и корреспондентом отказалась. Сказала лишь, что девочка жива. Потом сообщила, что не помнит женщину и вызвала своего адвоката. Корреспонденты телеканала нашли мужчину, который работал в период 1994 по 2000 год ночным сторожем в санатории «Алмед». Он рассказал, что там останавливались итальянцы, которые приезжали в Пермь, чтобы усыновить детей из детских домов. Их везде сопровождала Надежда Фратти. По его словам, итальянцы брали по несколько детей из-за того, что у них в стране льготы для многодетных семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Волгограда Ольга Габдуллина приехала в Пермь к Надежде Фратти, которую обвиняет в том, что она вывезла ее дочь в Италию. По мнению женщины ее ребенка удочерила европейская семья, а помогла им в этом Фратти. Эфир с участием обеих женщин вышел на телеканале «Россия» в программе «Малахов». «Где моя дочь? Скажи мне, где моя дочь! Давай вместе поедем в посольство, я лично все оплачу», — призывала приехавшая в Пермь Ольга, которая считает, что пока ее четырехлетняя дочь находилась в детском доме, Фратти вывезла ее для удочерения в Италию. Сама Фратти разговаривать с Ольгой и корреспондентом отказалась. Сказала лишь, что девочка жива. Потом сообщила, что не помнит женщину и вызвала своего адвоката. Корреспонденты телеканала нашли мужчину, который работал в период 1994 по 2000 год ночным сторожем в санатории «Алмед». Он рассказал, что там останавливались итальянцы, которые приезжали в Пермь, чтобы усыновить детей из детских домов. Их везде сопровождала Надежда Фратти. По его словам, итальянцы брали по несколько детей из-за того, что у них в стране льготы для многодетных семей.