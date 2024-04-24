Байден оскорбил Путина и заявил, что никогда не склонится перед ним

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден назвал Путина диктатором Фото:

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина диктатором и заявил об отказе склоняться перед Россией. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию пакета мер по помощи союзникам.

«Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден. Трансляция идет на сайте Белого дома. По его словам, Россия якобы может предпринять агрессивные действия в отношении стран-членов НАТО после Украины.

Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера, называя его «убийцей» и «диктатором». Это привело к еще большему дипломатическому напряжению между двумя странами.

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Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина диктатором и заявил об отказе склоняться перед Россией. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию пакета мер по помощи союзникам. «Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден. Трансляция идет на сайте Белого дома. По его словам, Россия якобы может предпринять агрессивные действия в отношении стран-членов НАТО после Украины. Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера, называя его «убийцей» и «диктатором». Это привело к еще большему дипломатическому напряжению между двумя странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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