Байден оскорбил Путина и заявил, что никогда не склонится перед ним

24 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Байден назвал Путина диктатором Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина диктатором и заявил об отказе склоняться перед Россией. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию пакета мер по помощи союзникам. «Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден. Трансляция идет на сайте Белого дома. По его словам, Россия якобы может предпринять агрессивные действия в отношении стран-членов НАТО после Украины. Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера, называя его «убийцей» и «диктатором». Это привело к еще большему дипломатическому напряжению между двумя странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина диктатором и заявил об отказе склоняться перед Россией. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию пакета мер по помощи союзникам. «Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден. Трансляция идет на сайте Белого дома. По его словам, Россия якобы может предпринять агрессивные действия в отношении стран-членов НАТО после Украины. Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера, называя его «убийцей» и «диктатором». Это привело к еще большему дипломатическому напряжению между двумя странами.