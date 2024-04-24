Киев запретил выдачу загранпаспортов военнообязанным за границей

24 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Украинские мужчины от 18 до 60 лет не смогут получить паспорт в зарубежных дипломатических учреждениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорт в зарубежных дипломатических учреждениях страны мужчинам от 18 до 60 лет. Такое постановление принял киевский кабинет Министров. «Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится», — написано на сайте правительства Украины. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения заграницей. Киевское издание «Страна» утверждает, что из-за этого украинцы массово публикуют видео, где говорят, что будут искать гражданство других стран. МИД Украины обнародовало решение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за пределами страны. Это решение принято на фоне недавнего закона, одобренного Верховной радой 11 апреля, который ужесточает правила мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорт в зарубежных дипломатических учреждениях страны мужчинам от 18 до 60 лет. Такое постановление принял киевский кабинет Министров. «Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится», — написано на сайте правительства Украины. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения заграницей. Киевское издание «Страна» утверждает, что из-за этого украинцы массово публикуют видео, где говорят, что будут искать гражданство других стран. МИД Украины обнародовало решение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за пределами страны. Это решение принято на фоне недавнего закона, одобренного Верховной радой 11 апреля, который ужесточает правила мобилизации.