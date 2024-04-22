22 апреля 2024

Киев в очередной раз надавил на мужчин призывного возраста

МИД Украины запретило консульские услуги для призывников за границей
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг,  stock
МИД Украины откажет в консульских услугах мужчинам призывного возраста Фото:

МИД Украины обнародовало решение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за пределами страны. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на соответствующее распоряжение ведомства.

«Поручаю с 24 апреля 2024 года временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину», — цитирует распоряжение «Зеркало недели». Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

Это решение принято на фоне недавнего закона, одобренного Верховной радой 11 апреля, который ужесточает правила мобилизации. Теперь военнообязанные мужчины в Украине не смогут получить ряд услуг в консульствах за рубежом без обновления военно-учетных документов, включая оформление загранпаспорта.

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МИД Украины обнародовало решение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за пределами страны. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на соответствующее распоряжение ведомства. «Поручаю с 24 апреля 2024 года временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину», — цитирует распоряжение «Зеркало недели». Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой. Это решение принято на фоне недавнего закона, одобренного Верховной радой 11 апреля, который ужесточает правила мобилизации. Теперь военнообязанные мужчины в Украине не смогут получить ряд услуг в консульствах за рубежом без обновления военно-учетных документов, включая оформление загранпаспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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