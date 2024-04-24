El Pais: Киев атакует нефтяную промышленность РФ, игнорируя предупреждения США

Украина возобновила атаки на российскую нефтяную промышленность, игнорируя предупреждения США. Об этом пишет издание El Pais.
«Киевские войска обстреливают склады с топливом в соседней стране, несмотря на то, что США отвергают действия, способные дестабилизировать энергетический рынок. Белый дом пошел на крайние меры и модифицировал Himars таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы боеприпасами большой дальности», —
Ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Американские чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии, а лишь приводят к массовой атаке со стороны ВС РФ, и ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России. Также эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.
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