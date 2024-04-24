El Pais: Киев атакует нефтяную промышленность РФ, игнорируя предупреждения США

25 апреля 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Киев обстреливает промышленность РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина возобновила атаки на российскую нефтяную промышленность, игнорируя предупреждения США. Об этом пишет издание El Pais. «Киевские войска обстреливают склады с топливом в соседней стране, несмотря на то, что США отвергают действия, способные дестабилизировать энергетический рынок. Белый дом пошел на крайние меры и модифицировал Himars таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы боеприпасами большой дальности», — пишет издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Американские чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии, а лишь приводят к массовой атаке со стороны ВС РФ, и ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России. Также эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина возобновила атаки на российскую нефтяную промышленность, игнорируя предупреждения США. Об этом пишет издание El Pais. «Киевские войска обстреливают склады с топливом в соседней стране, несмотря на то, что США отвергают действия, способные дестабилизировать энергетический рынок. Белый дом пошел на крайние меры и модифицировал Himars таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы боеприпасами большой дальности», — пишет издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Американские чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии, а лишь приводят к массовой атаке со стороны ВС РФ, и ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России. Также эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.