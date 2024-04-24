24 апреля 2024

El Pais: Киев атакует нефтяную промышленность РФ, игнорируя предупреждения США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги Украины.stock, флаг украины, сша
Киев обстреливает промышленность РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина возобновила атаки на российскую нефтяную промышленность, игнорируя предупреждения США. Об этом пишет издание El Pais.

«Киевские войска обстреливают склады с топливом в соседней стране, несмотря на то, что США отвергают действия, способные дестабилизировать энергетический рынок. Белый дом пошел на крайние меры и модифицировал Himars таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы боеприпасами большой дальности», — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Американские чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии, а лишь приводят к массовой атаке со стороны ВС РФ, и ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России. Также эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина возобновила атаки на российскую нефтяную промышленность, игнорируя предупреждения США. Об этом пишет издание El Pais. «Киевские войска обстреливают склады с топливом в соседней стране, несмотря на то, что США отвергают действия, способные дестабилизировать энергетический рынок. Белый дом пошел на крайние меры и модифицировал Himars таким образом, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы боеприпасами большой дальности», — пишет издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Американские чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии, а лишь приводят к массовой атаке со стороны ВС РФ, и ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России. Также эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...