WP: Зеленский пришел в бешенство из-за просьбы Запада ограничить атаки на РФ

15 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Американские чиновники сомневаются в выгоде нанесения ударов со стороны Зеленского по НПЗ в России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский очень разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Об этом сообщила The Washington Post. «Эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. <…> Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, „отражает ли она общую позицию“ администрации президента США Джо Байдена», — передает газета слова анонимных американских чиновников. Они добавили, что выгода от таких ударов сомнительна. Чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии. Также они приводят к массовой контратаке со стороны ВС РФ, ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России, в частности. Помимо прочего, эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский очень разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Об этом сообщила The Washington Post. «Эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. <…> Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, „отражает ли она общую позицию“ администрации президента США Джо Байдена», — передает газета слова анонимных американских чиновников. Они добавили, что выгода от таких ударов сомнительна. Чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии. Также они приводят к массовой контратаке со стороны ВС РФ, ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России, в частности. Помимо прочего, эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.