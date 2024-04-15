WP: Зеленский пришел в бешенство из-за просьбы Запада ограничить атаки на РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Американские чиновники сомневаются в выгоде нанесения ударов со стороны Зеленского по НПЗ в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский очень разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Об этом сообщила The Washington Post.

«Эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. <…> Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, „отражает ли она общую позицию“ администрации президента США Джо Байдена», — передает газета слова анонимных американских чиновников. Они добавили, что выгода от таких ударов сомнительна.

Чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии. Также они приводят к массовой контратаке со стороны ВС РФ, ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России, в частности. Помимо прочего, эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.

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Президент Украины Владимир Зеленский очень разозлился, когда услышал просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Об этом сообщила The Washington Post. «Эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. <…> Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, „отражает ли она общую позицию“ администрации президента США Джо Байдена», — передает газета слова анонимных американских чиновников. Они добавили, что выгода от таких ударов сомнительна. Чиновники отметили, что подобные бомбардировки не снижают военные возможности российской армии. Также они приводят к массовой контратаке со стороны ВС РФ, ущерб от нее превосходит удары ВСУ по НПЗ и территории России, в частности. Помимо прочего, эта тактика может привести к увеличению цен в мире на энергоносители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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