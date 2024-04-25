Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Показатель составил 2,95 млрд рублей Фото:

В России вырос объем нецелевого использования средств, полученных медицинскими организациями на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ о промежуточных результатах аудита использования медорганизациями средств ОМС.

«Объем нецелевого использования средств ОМС в медорганизациях вырос в 2021—2022 годах на 22,7%, до 2,95 млрд рублей. Размер штрафов по итогам проверок, проведенных территориальными фондами ОМС увеличился на 29,6% и составил 781,2 млн рублей», — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные аудита Счетной палаты РФ.

В ходе аудита выяснилось, что доля управленческого персонала в государственных медорганизациях некоторых регионов в 2022 году превышала 40%. На этом фоне доля врачей составляла всего 11,1%. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о наличии избыточных административных функций.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направлять средства от полисов ОМС на надбавки к зарплатам медицинских работников. Кроме того, медики из районных центров, сельской местности и малых населенных пунктов будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты. Они будут начисляться за счет бюджета субъекта РФ, в котором работают врачи.

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В России вырос объем нецелевого использования средств, полученных медицинскими организациями на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ о промежуточных результатах аудита использования медорганизациями средств ОМС. «Объем нецелевого использования средств ОМС в медорганизациях вырос в 2021—2022 годах на 22,7%, до 2,95 млрд рублей. Размер штрафов по итогам проверок, проведенных территориальными фондами ОМС увеличился на 29,6% и составил 781,2 млн рублей», — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные аудита Счетной палаты РФ. В ходе аудита выяснилось, что доля управленческого персонала в государственных медорганизациях некоторых регионов в 2022 году превышала 40%. На этом фоне доля врачей составляла всего 11,1%. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о наличии избыточных административных функций. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направлять средства от полисов ОМС на надбавки к зарплатам медицинских работников. Кроме того, медики из районных центров, сельской местности и малых населенных пунктов будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты. Они будут начисляться за счет бюджета субъекта РФ, в котором работают врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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