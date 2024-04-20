Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам

20 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Медики по указу Путина будут получать надбавки к зарплате за счет полисов ОМС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников. Соответствующая информация размещена в указе на сайте Кремля. «Направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций», — говорится в документе . Также эти средства будут добавлены в зарплаты сельских медиков. При этом будет проведен мониторинг кадрового обеспечения организаций. Кроме того, медики из районных центров, сельской местности и малых населенных пунктов будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты. Они будут начисляться за счет бюджета субъекта РФ, в котором работают врачи. В населенных пунктах с численностью от 50 тысяч до 100 тысяч человек медикам будет добавлено к зарплате 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал получит 13 тысяч рублей. Для территорий с численностью до 50 тысяч человек медики получат 50 тысяч рублей, а персонал — 30 тысяч рублей. Подобные выплаты к зарплатам медиков будут начисляться с 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнения пунктов указа назначены высшие должностные лица субъектов. Ранее правительство увеличило зарплаты медицинским работникам, которые выполняют сложные медицинские процедуры. В среднем увеличение заработной платы предусмотрено на 30%, а при оказании отдельных видов высокотехнологичных медуслуг — на 56%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников. Соответствующая информация размещена в указе на сайте Кремля. «Направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций», — говорится в документе. Также эти средства будут добавлены в зарплаты сельских медиков. При этом будет проведен мониторинг кадрового обеспечения организаций. Кроме того, медики из районных центров, сельской местности и малых населенных пунктов будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты. Они будут начисляться за счет бюджета субъекта РФ, в котором работают врачи. В населенных пунктах с численностью от 50 тысяч до 100 тысяч человек медикам будет добавлено к зарплате 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал получит 13 тысяч рублей. Для территорий с численностью до 50 тысяч человек медики получат 50 тысяч рублей, а персонал — 30 тысяч рублей. Подобные выплаты к зарплатам медиков будут начисляться с 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнения пунктов указа назначены высшие должностные лица субъектов. Ранее правительство увеличило зарплаты медицинским работникам, которые выполняют сложные медицинские процедуры. В среднем увеличение заработной платы предусмотрено на 30%, а при оказании отдельных видов высокотехнологичных медуслуг — на 56%.