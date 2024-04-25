В РФ зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

25 апреля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Первый в мире препарат от болезни Бехтерева могут выпускать в промышленных масштабах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минздрав России сообщил о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева. Новое лекарство продемонстрировало высокую эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний, заявила пресс-служба министерства. «Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева», — уточнили в пресс-службе Минздрава. Информацию передает РИА Новости. Согласно результатам клинических испытаний, лекарство показало высокий уровень безопасности и эффективности. Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, характеризующимся воспалением в суставах, особенно позвоночника, что приводит к боли и скованности. Новый препарат, получивший международное непатентованное наименование сенипрутуг, нацелен на уничтожение патологических Т-лимфоцитов, которые атакуют собственные клетки организма. Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов выразил уверенность в том, что инновационный препарат способен полностью остановить прогрессирование заболевания, при этом не вызывая иммуносупрессии и эффекта привыкания. Теперь, после официальной регистрации, начнется промышленное производство нового лекарства. Препарат был разработан учеными Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России в совместной работе с российской фармацевтической компанией BIOCAD. В пресс-службе отметили, что после регистрации препарата компания-производитель может начать выпускать его в промышленных масштабах. Ранее в России был зарегистрирован аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен). Он является одним из самых дорогих препаратов в мире и используется для лечения спинальной мышечной атрофии. Выпуском аналога займется биотехнологическая компания «Генериум». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав России сообщил о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева. Новое лекарство продемонстрировало высокую эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний, заявила пресс-служба министерства. «Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева», — уточнили в пресс-службе Минздрава. Информацию передает РИА Новости. Согласно результатам клинических испытаний, лекарство показало высокий уровень безопасности и эффективности. Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, характеризующимся воспалением в суставах, особенно позвоночника, что приводит к боли и скованности. Новый препарат, получивший международное непатентованное наименование сенипрутуг, нацелен на уничтожение патологических Т-лимфоцитов, которые атакуют собственные клетки организма. Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов выразил уверенность в том, что инновационный препарат способен полностью остановить прогрессирование заболевания, при этом не вызывая иммуносупрессии и эффекта привыкания. Теперь, после официальной регистрации, начнется промышленное производство нового лекарства. Препарат был разработан учеными Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России в совместной работе с российской фармацевтической компанией BIOCAD. В пресс-службе отметили, что после регистрации препарата компания-производитель может начать выпускать его в промышленных масштабах. Ранее в России был зарегистрирован аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен). Он является одним из самых дорогих препаратов в мире и используется для лечения спинальной мышечной атрофии. Выпуском аналога займется биотехнологическая компания «Генериум».