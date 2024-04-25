Жители ХМАО стали массово отказываться от покупки квартир

«Авито Недвижимость»: спрос на покупку квартир в ХМАО упал почти на 50%

26 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Спрос на вторичное жилье в ХМАО (количество контактов с объявлениями на платформе) в сравнении с прошлым мартом сократился на 47,5% и на 4,3% по отношению к февралю. Квартирами в новостройках жители ХМАО интересуются гораздо меньше, чем „вторичкой“ — из-за того, что выбор в этом сегменте жилья пока небольшой», — рассказывает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. На первичном рынке активность потенциальных покупателей также продолжает падать. В сегменте новостроек югорчане интересовались покупкой жилья реже на 28% за год, а за месяц спрос упал примерно на 8%. Ранее URA.RU рассказывало, что банки стали массово отказывать в ипотеке жителям ХМАО. Причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Спрос на вторичное жилье в ХМАО (количество контактов с объявлениями на платформе) в сравнении с прошлым мартом сократился на 47,5% и на 4,3% по отношению к февралю. Квартирами в новостройках жители ХМАО интересуются гораздо меньше, чем „вторичкой“ — из-за того, что выбор в этом сегменте жилья пока небольшой», — рассказывает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. На первичном рынке активность потенциальных покупателей также продолжает падать. В сегменте новостроек югорчане интересовались покупкой жилья реже на 28% за год, а за месяц спрос упал примерно на 8%. Ранее URA.RU рассказывало, что банки стали массово отказывать в ипотеке жителям ХМАО. Причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей.