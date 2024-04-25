25 апреля 2024

Жители ХМАО стали массово отказываться от покупки квартир

«Авито Недвижимость»: спрос на покупку квартир в ХМАО упал почти на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«Спрос на вторичное жилье в ХМАО (количество контактов с объявлениями на платформе) в сравнении с прошлым мартом сократился на 47,5% и на 4,3% по отношению к февралю. Квартирами в новостройках жители ХМАО интересуются гораздо меньше, чем „вторичкой“ — из-за того, что выбор в этом сегменте жилья пока небольшой», — рассказывает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.

На первичном рынке активность потенциальных покупателей также продолжает падать. В сегменте новостроек югорчане интересовались покупкой жилья реже на 28% за год, а за месяц спрос упал примерно на 8%.

Ранее URA.RU рассказывало, что банки стали массово отказывать в ипотеке жителям ХМАО. Причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Спрос на вторичное жилье в ХМАО (количество контактов с объявлениями на платформе) в сравнении с прошлым мартом сократился на 47,5% и на 4,3% по отношению к февралю. Квартирами в новостройках жители ХМАО интересуются гораздо меньше, чем „вторичкой“ — из-за того, что выбор в этом сегменте жилья пока небольшой», — рассказывает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. На первичном рынке активность потенциальных покупателей также продолжает падать. В сегменте новостроек югорчане интересовались покупкой жилья реже на 28% за год, а за месяц спрос упал примерно на 8%. Ранее URA.RU рассказывало, что банки стали массово отказывать в ипотеке жителям ХМАО. Причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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