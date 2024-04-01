Банки стали массово отказывать в ипотеке жителям ХМАО

02 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО выросло число отказов на выдачу ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось количество отказов в выдаче ипотеки. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василия Расстегаева, причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей. «Сейчас условия по выдачи ипотеки ужесточились. Идет много отказов из-за того, что снижается платежеспособность — долговая нагрузка высокая у населения. Платежи при ставке, например, 10% или ниже были доступны людям. Но сейчас они выросли в полтора-два раза», — рассказывает журналисту URA.RU Расстегаев. На ситуацию повлияло как увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке (с 20 до 30%), так и рост стоимости кредитования на фоне увеличения ключевой ставки. Последний раз Центробанк поднимал ее до 16% годовых в конце 2023 года. Поэтому югорчане стали откладывать покупку квартиры. Однако к началу весны риелторы заметили повышение активности покупателей. «Мы видим прирост по ипотечным клиентам по отношению к январю. Даже март к февралю идет лучше — рынок начинает оживать», — добавляет эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. На фоне этого югорчане стали рассматривать аренду жилья, вместо покупки квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось количество отказов в выдаче ипотеки. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Этажи» в Нижневартовске Василия Расстегаева, причиной стало ужесточение кредитных условий и рост долговой нагрузки на покупателей. «Сейчас условия по выдачи ипотеки ужесточились. Идет много отказов из-за того, что снижается платежеспособность — долговая нагрузка высокая у населения. Платежи при ставке, например, 10% или ниже были доступны людям. Но сейчас они выросли в полтора-два раза», — рассказывает журналисту URA.RU Расстегаев. На ситуацию повлияло как увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке (с 20 до 30%), так и рост стоимости кредитования на фоне увеличения ключевой ставки. Последний раз Центробанк поднимал ее до 16% годовых в конце 2023 года. Поэтому югорчане стали откладывать покупку квартиры. Однако к началу весны риелторы заметили повышение активности покупателей. «Мы видим прирост по ипотечным клиентам по отношению к январю. Даже март к февралю идет лучше — рынок начинает оживать», — добавляет эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. На фоне этого югорчане стали рассматривать аренду жилья, вместо покупки квартиры.