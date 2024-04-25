Охранники установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело

В Твери руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры, установили муляжи бомб на двух мостах. Против них возбуждено уголовное дело, в частности, о ложном акте терроризма. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств», — передает РИА Новости информацию из ЦОС ФСБ. После этого они позвонили и сообщили о готовящемся теракте.
Действия сотрудников частных организаций привели к возбуждению уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На данный момент двое мужчин уже задержаны и арестованы, одна женщина заочно объявлена в международный розыск.
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