Пермское ГУ МЧС уточнило условия, при которых разрешается жарить шашлык в майские праздники

Пермское МЧС: жарить шашлык в майские каникулы можно, соблюдая меры безопасности

25 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Открытый огонь для приготовления шашлыка можно разводить только в мангалах и жаровнях, предупредили в краевом ГУ МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае не запрещается готовить шашлык в период действия особого противопожарного режима, который совпадает с майскими праздниками. При этом граждане должны соблюдать требования противопожарной безопасности: разводить огонь разрешается в мангалах и жаровнях, а расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее пяти метров. Об этом в своем оперчате в Telegram информирует ГУ МЧС по краю. «Правилами противопожарного режима установлены следующие требования для приготовления пищи на огне: использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи необходимо проводить в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях). На садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров», — поясняют в ведомстве. Помимо этого, во время приготовления шашлыка необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон, чтобы в случае необходимости, вызвать пожарных. В ГУ МЧС по Прикамью напоминают, что с 30 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон. Одновременно с ним на территории региона устанавливается особый противопожарный режим, который продлится по 10 мая. Противопожарный режим также будет действовать 27 мая по 10 июня. URA.RU рассказывало о том, какие запреты вводятся на период его действия. Ранее руководитель отдела по надзору краевого ГУ МЧС Петр Петров заявил СМИ, что во время майских праздников жителям Прикамья запрещается разводить огонь для приготовления шашлыка. Сотрудник ведомства объяснил это тем, что в регионе вводится особый противопожарный режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае не запрещается готовить шашлык в период действия особого противопожарного режима, который совпадает с майскими праздниками. При этом граждане должны соблюдать требования противопожарной безопасности: разводить огонь разрешается в мангалах и жаровнях, а расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее пяти метров. Об этом в своем оперчате в Telegram информирует ГУ МЧС по краю. «Правилами противопожарного режима установлены следующие требования для приготовления пищи на огне: использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи необходимо проводить в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях). На садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров», — поясняют в ведомстве. Помимо этого, во время приготовления шашлыка необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон, чтобы в случае необходимости, вызвать пожарных. В ГУ МЧС по Прикамью напоминают, что с 30 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон. Одновременно с ним на территории региона устанавливается особый противопожарный режим, который продлится по 10 мая. Противопожарный режим также будет действовать 27 мая по 10 июня. URA.RU рассказывало о том, какие запреты вводятся на период его действия. Ранее руководитель отдела по надзору краевого ГУ МЧС Петр Петров заявил СМИ, что во время майских праздников жителям Прикамья запрещается разводить огонь для приготовления шашлыка. Сотрудник ведомства объяснил это тем, что в регионе вводится особый противопожарный режим.