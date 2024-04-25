В Тверской области студентка родила ребенка в туалете и заколола его ножницами

25 апреля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

По ребенку было нанесено около 20 ударов ножницами, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студентка колледжа, которой 18 лет, родила в туалете ребенка, а после убила маникюрными ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. «Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался», — заявил информатор телеканала. Инцидент произошел 23 апреля в городе Осташков. Девушка не состояла на учете в женской консультации. Мальчик родился в туалете, в доме. Студентку после этого доставили в больницу с кровотечением и тяжелым состоянием. Против нее возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка колледжа, которой 18 лет, родила в туалете ребенка, а после убила маникюрными ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. «Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался», — заявил информатор телеканала. Инцидент произошел 23 апреля в городе Осташков. Девушка не состояла на учете в женской консультации. Мальчик родился в туалете, в доме. Студентку после этого доставили в больницу с кровотечением и тяжелым состоянием. Против нее возбуждено уголовное дело.