В Тверской области студентка родила ребенка в туалете и заколола его ножницами

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Гимназия №215. Екатеринбург, ножницы, маникюрные ножницы
По ребенку было нанесено около 20 ударов ножницами, пишут СМИ Фото:

Студентка колледжа, которой 18 лет, родила в туалете ребенка, а после убила маникюрными ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался», — заявил информатор телеканала.

Инцидент произошел 23 апреля в городе Осташков. Девушка не состояла на учете в женской консультации. Мальчик родился в туалете, в доме. Студентку после этого доставили в больницу с кровотечением и тяжелым состоянием. Против нее возбуждено уголовное дело.

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Студентка колледжа, которой 18 лет, родила в туалете ребенка, а после убила маникюрными ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. «Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался», — заявил информатор телеканала. Инцидент произошел 23 апреля в городе Осташков. Девушка не состояла на учете в женской консультации. Мальчик родился в туалете, в доме. Студентку после этого доставили в больницу с кровотечением и тяжелым состоянием. Против нее возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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