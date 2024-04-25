В Тверской области студентка родила ребенка в туалете и заколола его ножницами

Студентка колледжа, которой 18 лет, родила в туалете ребенка, а после убила маникюрными ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
«Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался», — заявил информатор телеканала.
Инцидент произошел 23 апреля в городе Осташков. Девушка не состояла на учете в женской консультации. Мальчик родился в туалете, в доме. Студентку после этого доставили в больницу с кровотечением и тяжелым состоянием. Против нее возбуждено уголовное дело.
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