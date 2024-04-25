Песков пообещал приезд Путина в Якутию

Путин когда-нибудь обязательно посетит Якутию, отметил Песков
Президент РФ Владимир Путин приедет в Якутию. Такое обещание дал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости.
Ранее в топ-5 регионов России с ростом поддержки Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), куда, в том числе попала Якутия. Также президент РФ признавал, что якутские бойцы воюют на СВО круто.
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