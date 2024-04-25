Песков пообещал приезд Путина в Якутию

25 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Путин когда-нибудь обязательно посетит Якутию, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин приедет в Якутию. Такое обещание дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. «На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. Ранее в топ-5 регионов России с ростом поддержки Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), куда, в том числе попала Якутия. Также президент РФ признавал, что якутские бойцы воюют на СВО круто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин приедет в Якутию. Такое обещание дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. «На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. Ранее в топ-5 регионов России с ростом поддержки Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), куда, в том числе попала Якутия. Также президент РФ признавал, что якутские бойцы воюют на СВО круто.