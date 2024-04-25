Песков пообещал приезд Путина в Якутию

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин когда-нибудь обязательно посетит Якутию, отметил Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин приедет в Якутию. Такое обещание дал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости.

Ранее в топ-5 регионов России с ростом поддержки Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), куда, в том числе попала Якутия. Также президент РФ признавал, что якутские бойцы воюют на СВО круто.

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Президент РФ Владимир Путин приедет в Якутию. Такое обещание дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. «На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», — сказал Песков. Информацию передает РИА Новости. Ранее в топ-5 регионов России с ростом поддержки Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), куда, в том числе попала Якутия. Также президент РФ признавал, что якутские бойцы воюют на СВО круто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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