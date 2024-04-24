В топ-5 регионов с ростом поддержки Путина попали четыре региона ДФО

25 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

На выборах Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В топ-5 регионов России с ростом поддержки президента РФ Владимира Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО): Еврейская автономная область, Якутия, Приморский край и Амурская область. Об этом говорится в докладе «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг». Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Наиболее неожиданным итогом президентских выборов стал существенный рост поддержки власти на Дальнем Востоке, который раньше был наиболее протестным макрорегионом. В топ-5 регионов по приросту результата Владимира Путина по сравнению с 2018 годом попало сразу четыре региона из ДФО: Еврейская автономная область (+24,9%), Якутия (+23,4%), Приморский край (+23%) и Амурская область (+19,9%)», — указано в документе. Меньшую поддержку оказали в регионах Северо-Западного федерального округа: Архангельская и Вологодская области, а также Карелия — это единственные регионы, где Путин набрал менее 80% голосов (79%). В условный топ-10 регионов РФ с наименьшим процентом голосов входят Кировская, Орловская, Костромская, Ярославская области, Хабаровский край и Республика Коми. Выборы президента проходили в России с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей, а всего в выборах приняло участие более 88 миллионов жителей страны. Инаугурация президента запланирована на 7 мая. 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России, тем самым подтвердив итоги голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В топ-5 регионов России с ростом поддержки президента РФ Владимира Путина попали четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО): Еврейская автономная область, Якутия, Приморский край и Амурская область. Об этом говорится в докладе «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг». Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Наиболее неожиданным итогом президентских выборов стал существенный рост поддержки власти на Дальнем Востоке, который раньше был наиболее протестным макрорегионом. В топ-5 регионов по приросту результата Владимира Путина по сравнению с 2018 годом попало сразу четыре региона из ДФО: Еврейская автономная область (+24,9%), Якутия (+23,4%), Приморский край (+23%) и Амурская область (+19,9%)», — указано в документе. Меньшую поддержку оказали в регионах Северо-Западного федерального округа: Архангельская и Вологодская области, а также Карелия — это единственные регионы, где Путин набрал менее 80% голосов (79%). В условный топ-10 регионов РФ с наименьшим процентом голосов входят Кировская, Орловская, Костромская, Ярославская области, Хабаровский край и Республика Коми. Выборы президента проходили в России с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей, а всего в выборах приняло участие более 88 миллионов жителей страны. Инаугурация президента запланирована на 7 мая. 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России, тем самым подтвердив итоги голосования.