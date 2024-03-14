Путин заявил, что якутские бойцы воюют на СВО круто

14 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Путин похвалил якутских бойцов на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым поделился мнением о якутских бойцах в зоне СВО. По словам российского лидера, военнослужащие воюют действительно круто. «Во-первых спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте. Воюют они действительно круто», — рассказал Путин. Трансляция встречи доступна на телеканале «Россия 24». По словам президента, бойцы являются сильными мужчинами. В 2023 году Путин вручал награды Героев России участникам СВО из Якутии. Их были удостоены два члена экипажа танка «Алеша» — Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Они уничтожили восемь бронемашин ВСУ и два танка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым поделился мнением о якутских бойцах в зоне СВО. По словам российского лидера, военнослужащие воюют действительно круто. «Во-первых спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте. Воюют они действительно круто», — рассказал Путин. Трансляция встречи доступна на телеканале «Россия 24». По словам президента, бойцы являются сильными мужчинами. В 2023 году Путин вручал награды Героев России участникам СВО из Якутии. Их были удостоены два члена экипажа танка «Алеша» — Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Они уничтожили восемь бронемашин ВСУ и два танка.