Путин заявил, что якутские бойцы воюют на СВО круто

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым поделился мнением о якутских бойцах в зоне СВО. По словам российского лидера, военнослужащие воюют действительно круто.
«Во-первых спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте. Воюют они действительно круто», — рассказал Путин. Трансляция встречи доступна на телеканале «Россия 24». По словам президента, бойцы являются сильными мужчинами.
В 2023 году Путин вручал награды Героев России участникам СВО из Якутии. Их были удостоены два члена экипажа танка «Алеша» — Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Они уничтожили восемь бронемашин ВСУ и два танка.
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