Голикова сообщила, что большинство пенсионеров продолжают работать

Голикова: 60% оформивших пенсию россиян продолжают работать

25 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова сообщила, что в РФ нужно создать систему обучения для старшего поколения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство пенсионеров в РФ продолжают работать после оформления пенсии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По ее словам, около 60-63% пенсионеров возвращаются на рынок труда. «Даже и после оформления пенсии, на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили», — заявила Голикова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Она подчеркнула важность образования для старшего поколения для более эффективного использования их потенциала. Голикова предложила создать систему обучения, которая будет сопровождать граждан старшего возраста на протяжении всей их трудовой жизни, чтобы повысить их квалификацию и адаптировать к меняющимся условиям рынка труда. Ранее в Росстате сообщили, что после выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство пенсионеров в РФ продолжают работать после оформления пенсии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По ее словам, около 60-63% пенсионеров возвращаются на рынок труда. «Даже и после оформления пенсии, на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили», — заявила Голикова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Она подчеркнула важность образования для старшего поколения для более эффективного использования их потенциала. Голикова предложила создать систему обучения, которая будет сопровождать граждан старшего возраста на протяжении всей их трудовой жизни, чтобы повысить их квалификацию и адаптировать к меняющимся условиям рынка труда. Ранее в Росстате сообщили, что после выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года.