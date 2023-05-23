Росстат: после выхода на пенсию россияне продолжают работать еще 7,5 лет

23 мая 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пенсионеры по старости продолжают трудиться на пенсии в течение 2,3 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате. «После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,47 года», — передает данные Росстата РБК. Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате. Ранее стало известно, что российские граждане выразили желание получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. На региональном уровне реализуется мера, которая позволяет пожилым россиянам, проживающим в браке 50-70 лет, получать до 70 тысяч пенсионных выплат, передает Nation News.

После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате. «После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,47 года», — передает данные Росстата РБК. Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате. Ранее стало известно, что российские граждане выразили желание получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. На региональном уровне реализуется мера, которая позволяет пожилым россиянам, проживающим в браке 50-70 лет, получать до 70 тысяч пенсионных выплат, передает Nation News.