Росстат: после выхода на пенсию россияне продолжают работать еще 7,5 лет

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Пенсионеры по старости продолжают трудиться на пенсии в течение 2,3 лет Фото:

После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате.

«После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,47 года», — передает данные Росстата РБК. Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате.

Ранее стало известно, что российские граждане выразили желание получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. На региональном уровне реализуется мера, которая позволяет пожилым россиянам, проживающим в браке 50-70 лет, получать до 70 тысяч пенсионных выплат, передает Nation News.

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После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате. «После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,47 года», — передает данные Росстата РБК. Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате. Ранее стало известно, что российские граждане выразили желание получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. На региональном уровне реализуется мера, которая позволяет пожилым россиянам, проживающим в браке 50-70 лет, получать до 70 тысяч пенсионных выплат, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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