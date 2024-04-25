На выставке «Россия» встретили 11-миллионного гостя. Фото, видео

25 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Наталья Виртуозова сообщила, что победившая семья отправится на путешествие в Томскую область Фото: Георгий Бергал © URA.RU На международной выставке-форуме «Россия» отметили приход 11-миллионного посетителя. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Знаковым посетителем стала Ольга Лутова, прибывшая на мероприятие вместе со своей семьей из Орловской области. «Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера», — заявила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Виртуозова подчеркнула, что семье Лутовых в честь их визита были вручены подарки, включая сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск (Томская область). Она выразила благодарность главе региона Владимиру Мазуру за предоставленный подарок и пригласила всех желающих посетить обновленные экспозиции выставки. Лутова отметила, что очень рада посещению экспозиции. По ее словам, на выставке можно узнать подробнее о российских регионах и выбрать город для путешествия. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки. Среди них были Андрей Баторов из Бурятии, Вадим Лейзер из Тюмени, Константин Панфилов из Ярославля и многие другие, включая юных Матвея из Ростова и Полину Дмитриеву из Катайска . Выставка представляет собой экспозицию достижений всех регионов страны и продолжит радовать гостей разнообразными мероприятиями до 8 июля на ВДНХ. Семья Лутовых отправится в Томскую область Сергей Баранов, Пресс-служба выставки «Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На международной выставке-форуме «Россия» отметили приход 11-миллионного посетителя. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Знаковым посетителем стала Ольга Лутова, прибывшая на мероприятие вместе со своей семьей из Орловской области. «Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера», — заявила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Виртуозова подчеркнула, что семье Лутовых в честь их визита были вручены подарки, включая сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск (Томская область). Она выразила благодарность главе региона Владимиру Мазуру за предоставленный подарок и пригласила всех желающих посетить обновленные экспозиции выставки. Лутова отметила, что очень рада посещению экспозиции. По ее словам, на выставке можно узнать подробнее о российских регионах и выбрать город для путешествия. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки. Среди них были Андрей Баторов из Бурятии, Вадим Лейзер из Тюмени, Константин Панфилов из Ярославля и многие другие, включая юных Матвея из Ростова и Полину Дмитриеву из Катайска. Выставка представляет собой экспозицию достижений всех регионов страны и продолжит радовать гостей разнообразными мероприятиями до 8 июля на ВДНХ.