Выставку Россия посетили 10 млн гостей менее чем за полгода

06 апреля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Семья Панфиловых выиграла поездку в Мурманск Фото: Георгий Бергал © URA.RU Меньше чем за полгода международную выставку-форум «Россия» посетили десять миллионов гостей. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Юбилейным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, прибывший на мероприятие вместе с супругой Екатериной. «Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость», — завила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Панфилов поделился впечатлениями, отметив, что это было неожиданно. Его супруга Екатерина также выразила радость от посещения: «Хорошо, что мы приехали именно в это время». Семья в качестве награды получила сертификат на путешествие в Мурманск, включающий посещение атомного ледокола «Ленин» и Кольской АЭС. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки. Среди них были Андрей Баторов из Бурятии, Вадим Лейзер из Тюмени, Алексей Максимов из Волжского и многие другие, включая юных Матвея из Ростова и Полину Дмитриеву из Катайска. Удачливые посетители уже испытали радость путешествий, посетив такие места, как космодром Восточный и Саяно-Шушенская ГЭС. Выставка представляет собой экспозицию достижений всех регионов страны и продолжит радовать гостей разнообразными мероприятиями до 8 июля на ВДНХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меньше чем за полгода международную выставку-форум «Россия» посетили десять миллионов гостей. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. Юбилейным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, прибывший на мероприятие вместе с супругой Екатериной. «Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость», — завила Виртуозова, ее слова передает пресс-служба выставки. Панфилов поделился впечатлениями, отметив, что это было неожиданно. Его супруга Екатерина также выразила радость от посещения: «Хорошо, что мы приехали именно в это время». Семья в качестве награды получила сертификат на путешествие в Мурманск, включающий посещение атомного ледокола «Ленин» и Кольской АЭС. Международная выставка-форум «Россия» продолжает привлекать миллионы посетителей. Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от организаторов выставки. Среди них были Андрей Баторов из Бурятии, Вадим Лейзер из Тюмени, Алексей Максимов из Волжского и многие другие, включая юных Матвея из Ростова и Полину Дмитриеву из Катайска. Удачливые посетители уже испытали радость путешествий, посетив такие места, как космодром Восточный и Саяно-Шушенская ГЭС. Выставка представляет собой экспозицию достижений всех регионов страны и продолжит радовать гостей разнообразными мероприятиями до 8 июля на ВДНХ.