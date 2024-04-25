Экс-директор пермского оборонного завода не смог добиться смягчения условий заключения

Суд отказал пермскому экс-депутату Заворохину в переводе в колонию-поселение

25 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Егор Заворохин отбывает наказание в СИЗО №1 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Мотовилихинский районный суд отказал бывшему депутату заксобрания и бывшему исполнительному директору завода им. Дзержинского в переводе в колонию-поселение. Суд посчитал, что Заворохин еще не исправился. «Изучив все представленные материалы, Мотовилихинский суд пришел к выводу, что за весь период отбывания у осужденного Заворохина наблюдалось нестабильное поведение. Поэтому нельзя сделать вывод о том, что у осужденного сформировалось стойкое уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Заворохин отбывал наказание в ИК-29. Но потом был переведен в СИЗО №1, где он содержится на облегченных условиях. Егора Заворохина приговорили к 6,5 годам лишения свободы за хищение денег с завода им. Дзержинского в 2018 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мотовилихинский районный суд отказал бывшему депутату заксобрания и бывшему исполнительному директору завода им. Дзержинского в переводе в колонию-поселение. Суд посчитал, что Заворохин еще не исправился. «Изучив все представленные материалы, Мотовилихинский суд пришел к выводу, что за весь период отбывания у осужденного Заворохина наблюдалось нестабильное поведение. Поэтому нельзя сделать вывод о том, что у осужденного сформировалось стойкое уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Заворохин отбывал наказание в ИК-29. Но потом был переведен в СИЗО №1, где он содержится на облегченных условиях. Егора Заворохина приговорили к 6,5 годам лишения свободы за хищение денег с завода им. Дзержинского в 2018 году.