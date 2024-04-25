В Кургане спасатели переживали, что девушки на каблуках повредят резиновую дамбу. Видео

В Кургане спасатели охраняли резиновую дамбу

25 апреля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Курган спасала от паводка резиновая дамба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Для защиты от наводнения в Кургане спасатели МЧС России установили водоналивную дамбу на правом берегу Тобола. Затем они сделали мостики-переходы через нее и следили, чтобы девушки на каблуках случайно не проткнули дорогостоящую конструкцию. Об этом рассказали сотрудники МЧС. «Водоналивную дамбу в Кургане смонтировали на правом берегу Тобола на улице Галкинская (в районе ТЦ „Рио“) после середины апреля, чтобы сдержать подступавшую воду. Опасались, что девушки на каблуках залезут на резиновую дамбу, проткнут ее и вся работа пойдет насмарку», — передает telegram-канал РИА Новости слова одного из спасателей. По словам сотрудника ведомства, одна емкость стоит примерно 130 тысяч рублей. Он добавил, что таких цистерн установили десятки на расстоянии в два километра. Наполняли водой защитное сооружение четверо суток, подчеркнул спасатель. На набережной в Кургане в ночь на 14 апреля специалисты МЧС приступили к установке водоналивных дамб. Сотрудники смонтировали десятки комплектов защитных сооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для защиты от наводнения в Кургане спасатели МЧС России установили водоналивную дамбу на правом берегу Тобола. Затем они сделали мостики-переходы через нее и следили, чтобы девушки на каблуках случайно не проткнули дорогостоящую конструкцию. Об этом рассказали сотрудники МЧС. «Водоналивную дамбу в Кургане смонтировали на правом берегу Тобола на улице Галкинская (в районе ТЦ „Рио“) после середины апреля, чтобы сдержать подступавшую воду. Опасались, что девушки на каблуках залезут на резиновую дамбу, проткнут ее и вся работа пойдет насмарку», — передает telegram-канал РИА Новости слова одного из спасателей. По словам сотрудника ведомства, одна емкость стоит примерно 130 тысяч рублей. Он добавил, что таких цистерн установили десятки на расстоянии в два километра. Наполняли водой защитное сооружение четверо суток, подчеркнул спасатель. На набережной в Кургане в ночь на 14 апреля специалисты МЧС приступили к установке водоналивных дамб. Сотрудники смонтировали десятки комплектов защитных сооружений.