Сооружения призваны защитить город от воды
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На набережной в Кургане в ночь на 14 апреля специалисты МЧС приступили к установке водоналивных дамб. Всего планируют установить 28 комплектов защитных сооружений. О том, как работают спасатели — узнаете из фоторепортажа URA.RU.
Вода продолжает угрожать Кургану. Течение Тобола резко усиливается, подчеркивал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По данным МЧС, пик паводка в городе ожидают 14—15 апреля.
Водоналивные дамбы из Приамурья в регион доставил спецборт МЧС РФ
Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров
Рукав заполняется водой, что создает преграду паводку
В среднем, на заполнение одного комплекта тратится 25 минут
Дамбами в Кургане отделят частные дома в зоне подтопления от многоэтажек
По данным МЧС, эти сооружения успешно применялись во время паводков в Приамурье
Спасатели планируют установить 28 комплектов водоналивных дамб
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