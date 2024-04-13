13 апреля 2024

Спасатели развернули на курганской набережной водоналивные дамбы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Сооружения призваны защитить город от воды
Сооружения призваны защитить город от воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На набережной в Кургане в ночь на 14 апреля специалисты МЧС приступили к установке водоналивных дамб. Всего планируют установить 28 комплектов защитных сооружений. О том, как работают спасатели — узнаете из фоторепортажа URA.RU.

Вода продолжает угрожать Кургану. Течение Тобола резко усиливается, подчеркивал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По данным МЧС, пик паводка в городе ожидают 14—15 апреля.

Водоналивные дамбы из Приамурья в регион доставил спецборт МЧС РФ
Водоналивные дамбы из Приамурья в регион доставил спецборт МЧС РФ
Фото:
Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров
Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров
Фото:
Рукав заполняется водой, что создает преграду паводку
Рукав заполняется водой, что создает преграду паводку
Фото:
В среднем, на заполнение одного комплекта тратится 25 минут
В среднем, на заполнение одного комплекта тратится 25 минут
Фото:
Дамбами в Кургане отделят частные дома в зоне подтопления от многоэтажек
Дамбами в Кургане отделят частные дома в зоне подтопления от многоэтажек
Фото:
По данным МЧС, эти сооружения успешно применялись во время паводков в Приамурье
По данным МЧС, эти сооружения успешно применялись во время паводков в Приамурье
Фото:
Спасатели планируют установить 28 комплектов водоналивных дамб
Спасатели планируют установить 28 комплектов водоналивных дамб
Фото:

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На набережной в Кургане в ночь на 14 апреля специалисты МЧС приступили к установке водоналивных дамб. Всего планируют установить 28 комплектов защитных сооружений. О том, как работают спасатели — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Вода продолжает угрожать Кургану. Течение Тобола резко усиливается, подчеркивал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По данным МЧС, пик паводка в городе ожидают 14—15 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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