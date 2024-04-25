Туриста из РФ обнаружили мертвым в гостинице в Аланье

26 апреля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

В отеле в Турции нашли мертвым туриста из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В турецкой гостинице в курортном городе Аланья (провинция Анталья) нашли мертвым туриста из России. Об этом сообщили источники. «В гостинице Аланьи обнаружено тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова. Сотрудники отеля вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть мужчины», — передает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники. По данным агентства тело уже отвезли в морг для вскрытия. Причины случившегося выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В турецкой гостинице в курортном городе Аланья (провинция Анталья) нашли мертвым туриста из России. Об этом сообщили источники. «В гостинице Аланьи обнаружено тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова. Сотрудники отеля вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть мужчины», — передает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники. По данным агентства тело уже отвезли в морг для вскрытия. Причины случившегося выясняются.