Туриста из РФ обнаружили мертвым в гостинице в Аланье

В отеле в Турции нашли мертвым туриста из России
В турецкой гостинице в курортном городе Аланья (провинция Анталья) нашли мертвым туриста из России. Об этом сообщили источники.
«В гостинице Аланьи обнаружено тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова. Сотрудники отеля вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть мужчины», — передает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.
По данным агентства тело уже отвезли в морг для вскрытия. Причины случившегося выясняются.
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