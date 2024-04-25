25 апреля 2024

Туриста из РФ обнаружили мертвым в гостинице в Аланье

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В отеле в Турции нашли мертвым туриста из России Фото:

В турецкой гостинице в курортном городе Аланья (провинция Анталья) нашли мертвым туриста из России. Об этом сообщили источники.

«В гостинице Аланьи обнаружено тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова. Сотрудники отеля вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть мужчины», — передает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным агентства тело уже отвезли в морг для вскрытия. Причины случившегося выясняются.

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В турецкой гостинице в курортном городе Аланья (провинция Анталья) нашли мертвым туриста из России. Об этом сообщили источники. «В гостинице Аланьи обнаружено тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова. Сотрудники отеля вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть мужчины», — передает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники. По данным агентства тело уже отвезли в морг для вскрытия. Причины случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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