В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Депутаты рассмотрят законопроект в мае Фото:

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в мае. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Я думаю, что во второй половине мая [будем вносить в Госдуму]. Сейчас еще собираем подписи», — поделился Нилов в беседе с ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал пресекать реализацию электронных сигарет в торговых центрах (ТЦ). Здоровый образ жизни сможет послужить достойной заменой курению, считает депутат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям, передает RT.

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Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в мае. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Я думаю, что во второй половине мая [будем вносить в Госдуму]. Сейчас еще собираем подписи», — поделился Нилов в беседе с ТАСС. В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал пресекать реализацию электронных сигарет в торговых центрах (ТЦ). Здоровый образ жизни сможет послужить достойной заменой курению, считает депутат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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