В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов

26 апреля 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрят законопроект в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в мае. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Я думаю, что во второй половине мая [будем вносить в Госдуму]. Сейчас еще собираем подписи», — поделился Нилов в беседе с ТАСС. В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал пресекать реализацию электронных сигарет в торговых центрах (ТЦ). Здоровый образ жизни сможет послужить достойной заменой курению, считает депутат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в мае. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Я думаю, что во второй половине мая [будем вносить в Госдуму]. Сейчас еще собираем подписи», — поделился Нилов в беседе с ТАСС. В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал пресекать реализацию электронных сигарет в торговых центрах (ТЦ). Здоровый образ жизни сможет послужить достойной заменой курению, считает депутат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям, передает RT.