Россияне стали больше доверять Путину в 2024 году

ФОМ: 79% опрошенных россиян доверяют Путину
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных россиян Фото:

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют сегодня 79% россиян. Такими данными делится фонд «Общественное мнение». Данные приведены на основе опроса полутора тысяч респондентов. В конце 2023 года рейтинг составлял 78%.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. <…> Также большинство уверено, что президент РФ хорошо выполняет работу на своем посту главы», — следует из опроса. Данные передает ТАСС. При этом положительную оценку правительства дали 55% респондентов. В частности, они отметили работу премьер-министра Михаила Мишустина.

Из недавнего опроса также стало известно, что партию «Единая Россия» в настоящий момент поддерживает 46%. Остальные голоса распределились между партиями: КПРФ и ЛДПР (8%), «Новые люди» (4%) и «Справедливой России — За правду» (3%).

В марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос. Людей спрашивали об их отношении к Путину, правительству и работе партий. Тогда отмечалось, что около 81% опрошенных граждан доверяют российскому лидеру. В декабре 2023 года в доверии к Путину признавались 78,5% опрошенных.

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Российскому президенту Владимиру Путину доверяют сегодня 79% россиян. Такими данными делится фонд «Общественное мнение». Данные приведены на основе опроса полутора тысяч респондентов. В конце 2023 года рейтинг составлял 78%. «О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. <…> Также большинство уверено, что президент РФ хорошо выполняет работу на своем посту главы», — следует из опроса. Данные передает ТАСС. При этом положительную оценку правительства дали 55% респондентов. В частности, они отметили работу премьер-министра Михаила Мишустина. Из недавнего опроса также стало известно, что партию «Единая Россия» в настоящий момент поддерживает 46%. Остальные голоса распределились между партиями: КПРФ и ЛДПР (8%), «Новые люди» (4%) и «Справедливой России — За правду» (3%). В марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос. Людей спрашивали об их отношении к Путину, правительству и работе партий. Тогда отмечалось, что около 81% опрошенных граждан доверяют российскому лидеру. В декабре 2023 года в доверии к Путину признавались 78,5% опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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