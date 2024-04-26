Россияне стали больше доверять Путину в 2024 году

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют сегодня 79% россиян. Такими данными делится фонд «Общественное мнение». Данные приведены на основе опроса полутора тысяч респондентов. В конце 2023 года рейтинг составлял 78%.
«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. <…> Также большинство уверено, что президент РФ хорошо выполняет работу на своем посту главы», — следует из опроса. Данные передает ТАСС. При этом положительную оценку правительства дали 55% респондентов. В частности, они отметили работу премьер-министра Михаила Мишустина.
Из недавнего опроса также стало известно, что партию «Единая Россия» в настоящий момент поддерживает 46%. Остальные голоса распределились между партиями: КПРФ и ЛДПР (8%), «Новые люди» (4%) и «Справедливой России — За правду» (3%).
В марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос. Людей спрашивали об их отношении к Путину, правительству и работе партий. Тогда отмечалось, что около 81% опрошенных граждан доверяют российскому лидеру. В декабре 2023 года в доверии к Путину признавались 78,5% опрошенных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.