Арестован инспектор ГИБДД, получивший взятку от обвиняемого в убийстве москвича. Фото

26 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов арестован до 18 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник ДПС Дмитрий Бовтунов, получивший взятку от участника убийства Кирилла Ковалева Шахина Аббасова, отправлен за решетку. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест Дмитрия Бовтунова, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что сотрудник ДПС остановил автомобиль во время исполнения своих обязанностей. Водитель не имел водительского удостоверения, он предложил взятку Бовтунову, чтобы избежать ответственности. Инспектор согласился на предложение, указав счет для перевода 30 тысяч рублей. Суд установил, что в отношении Бовтунова применяется мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года, заключили в пресс-службе. Автомобилиста Шахина Аббасова задержали 19 апреля. Он совершил убийство Кирилла Ковалева возле дома по улице Краснодарской в московском районе Люблино. Дмитрий Бовтунов получил взятку в размере 30 тысяч рублей telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник ДПС Дмитрий Бовтунов, получивший взятку от участника убийства Кирилла Ковалева Шахина Аббасова, отправлен за решетку. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест Дмитрия Бовтунова, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что сотрудник ДПС остановил автомобиль во время исполнения своих обязанностей. Водитель не имел водительского удостоверения, он предложил взятку Бовтунову, чтобы избежать ответственности. Инспектор согласился на предложение, указав счет для перевода 30 тысяч рублей. Суд установил, что в отношении Бовтунова применяется мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года, заключили в пресс-службе. Автомобилиста Шахина Аббасова задержали 19 апреля. Он совершил убийство Кирилла Ковалева возле дома по улице Краснодарской в московском районе Люблино.