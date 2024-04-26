Арестован инспектор ГИБДД, получивший взятку от обвиняемого в убийстве москвича. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, гибдд по свердловской области, полиция, дпс, улица чкалова1
Инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов арестован до 18 июня Фото:

Сотрудник ДПС Дмитрий Бовтунов, получивший взятку от участника убийства Кирилла Ковалева Шахина Аббасова, отправлен за решетку. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Столичный суд отправил под арест Дмитрия Бовтунова, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что сотрудник ДПС остановил автомобиль во время исполнения своих обязанностей.

Водитель не имел водительского удостоверения, он предложил взятку Бовтунову, чтобы избежать ответственности. Инспектор согласился на предложение, указав счет для перевода 30 тысяч рублей. Суд установил, что в отношении Бовтунова применяется мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года, заключили в пресс-службе.

Автомобилиста Шахина Аббасова задержали 19 апреля. Он совершил убийство Кирилла Ковалева возле дома по улице Краснодарской в московском районе Люблино.

Дмитрий Бовтунов получил взятку в размере 30 тысяч рублей
Дмитрий Бовтунов получил взятку в размере 30 тысяч рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник ДПС Дмитрий Бовтунов, получивший взятку от участника убийства Кирилла Ковалева Шахина Аббасова, отправлен за решетку. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест Дмитрия Бовтунова, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что сотрудник ДПС остановил автомобиль во время исполнения своих обязанностей. Водитель не имел водительского удостоверения, он предложил взятку Бовтунову, чтобы избежать ответственности. Инспектор согласился на предложение, указав счет для перевода 30 тысяч рублей. Суд установил, что в отношении Бовтунова применяется мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года, заключили в пресс-службе. Автомобилиста Шахина Аббасова задержали 19 апреля. Он совершил убийство Кирилла Ковалева возле дома по улице Краснодарской в московском районе Люблино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...