Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае был локализован

27 апреля 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Пожар был успешно локализован Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Пожар, охвативший торговые павильоны в городе Невинномысске Ставропольского края, был локализован. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону. «Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале Ранее сообщалось о возгорании на территории торговых павильонов общей площадью 1 тысяча квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на аналогичной площади. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар, охвативший торговые павильоны в городе Невинномысске Ставропольского края, был локализован. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону. «Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале Ранее сообщалось о возгорании на территории торговых павильонов общей площадью 1 тысяча квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на аналогичной площади.