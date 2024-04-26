26 апреля 2024

Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае был локализован

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожар был успешно локализован Фото:

Пожар, охвативший торговые павильоны в городе Невинномысске Ставропольского края, был локализован. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

«Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале

Ранее сообщалось о возгорании на территории торговых павильонов общей площадью 1 тысяча квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на аналогичной площади.

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Пожар, охвативший торговые павильоны в городе Невинномысске Ставропольского края, был локализован. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону. «Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале Ранее сообщалось о возгорании на территории торговых павильонов общей площадью 1 тысяча квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на аналогичной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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