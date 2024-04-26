Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае был локализован

Пожар был успешно локализован
Пожар, охвативший торговые павильоны в городе Невинномысске Ставропольского края, был локализован. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
«Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале
Ранее сообщалось о возгорании на территории торговых павильонов общей площадью 1 тысяча квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на аналогичной площади.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.