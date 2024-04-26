Суд арестовал бывшего педиатра Буянову по делу о фейках о ВС РФ

27 апреля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Буянова арестована до 25 июня 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова арестована по решению Тушинского суда Москвы в рамках дела о распространении информации о ВС РФ. Ее адвокат Оскар Черджиев сообщил об этом агентству ТАСС. «Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня», — заявил Черджиев. По его словам, в ходатайстве суд ссылался на то, что Буянова покинула Москву, что было расценено как нарушение меры пресечения, хотя никаких ограничений на ее передвижение установлено не было. Следствие завершило расследование дела Буяновой, утяжелив ей предъявленное обвинение и переквалифицировав его в соответствии с частью 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации о ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова арестована по решению Тушинского суда Москвы в рамках дела о распространении информации о ВС РФ. Ее адвокат Оскар Черджиев сообщил об этом агентству ТАСС. «Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня», — заявил Черджиев. По его словам, в ходатайстве суд ссылался на то, что Буянова покинула Москву, что было расценено как нарушение меры пресечения, хотя никаких ограничений на ее передвижение установлено не было. Следствие завершило расследование дела Буяновой, утяжелив ей предъявленное обвинение и переквалифицировав его в соответствии с частью 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации о ВС РФ.