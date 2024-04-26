«Ведомости»: на развитие тюрем в России потребовался еще триллион рублей

27 апреля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

К изначальной сумме на постройку исправительных учреждений прибавили еще триллион рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU На развитие тюрем в России выделят 1,113 триллиона рублей, хотя изначально сумма финансирования составляла 102 миллиарда рублей. Такой проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 „Учреждения, исполняющие наказания“ закона „Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ“», — пишут «Ведомости». Во многих регионах до сих пор не подобраны земельные участки для постройки учреждений, из-за этого инвестпроекты по строительству тюрем в этих регионах признаны низкоэффективными. Но не смотря на это, в ФСИН считают, включение в федеральную целевую программу этих учреждений обоснованным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На развитие тюрем в России выделят 1,113 триллиона рублей, хотя изначально сумма финансирования составляла 102 миллиарда рублей. Такой проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 „Учреждения, исполняющие наказания“ закона „Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ“», — пишут «Ведомости». Во многих регионах до сих пор не подобраны земельные участки для постройки учреждений, из-за этого инвестпроекты по строительству тюрем в этих регионах признаны низкоэффективными. Но не смотря на это, в ФСИН считают, включение в федеральную целевую программу этих учреждений обоснованным.