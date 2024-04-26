26 апреля 2024

«Ведомости»: на развитие тюрем в России потребовался еще триллион рублей

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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, сизо, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, камера заключения, иту, двери камер, шизо
К изначальной сумме на постройку исправительных учреждений прибавили еще триллион рублей Фото:

На развитие тюрем в России выделят 1,113 триллиона рублей, хотя изначально сумма финансирования составляла 102 миллиарда рублей. Такой проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 „Учреждения, исполняющие наказания“ закона „Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ“», — пишут «Ведомости».

Во многих регионах до сих пор не подобраны земельные участки для постройки учреждений, из-за этого инвестпроекты по строительству тюрем в этих регионах признаны низкоэффективными. Но не смотря на это, в ФСИН считают, включение в федеральную целевую программу этих учреждений обоснованным.

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На развитие тюрем в России выделят 1,113 триллиона рублей, хотя изначально сумма финансирования составляла 102 миллиарда рублей. Такой проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 „Учреждения, исполняющие наказания“ закона „Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ“», — пишут «Ведомости». Во многих регионах до сих пор не подобраны земельные участки для постройки учреждений, из-за этого инвестпроекты по строительству тюрем в этих регионах признаны низкоэффективными. Но не смотря на это, в ФСИН считают, включение в федеральную целевую программу этих учреждений обоснованным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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