«Ведомости»: на развитие тюрем в России потребовался еще триллион рублей

На развитие тюрем в России выделят 1,113 триллиона рублей, хотя изначально сумма финансирования составляла 102 миллиарда рублей. Такой проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО), включение которых в уголовно-исполнительную систему предусмотрено поправками, предложенными Минюстом в ст. 6 „Учреждения, исполняющие наказания“ закона „Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ“», — пишут «Ведомости».
Во многих регионах до сих пор не подобраны земельные участки для постройки учреждений, из-за этого инвестпроекты по строительству тюрем в этих регионах признаны низкоэффективными. Но не смотря на это, в ФСИН считают, включение в федеральную целевую программу этих учреждений обоснованным.
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