Курганский дзюдоист завоевал серебро на чемпионате Европы в Хорватии. Фото

27 апреля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Спортсмен стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов. Данил Лаврентьев выступает в весовой категории до 73 килограммов vk.com, «Спорт в Курганской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.