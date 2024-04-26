Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.
Данил Лаврентьев выступает в весовой категории до 73 килограммов
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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.