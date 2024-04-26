26 апреля 2024

Курганский дзюдоист завоевал серебро на чемпионате Европы в Хорватии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг (архивное фото)
Спортсмен стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг (архивное фото) Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

«Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.

https://vk.com/sport.kurganobl?w=wall-40001035_33846
Данил Лаврентьев выступает в весовой категории до 73 килограммов

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев дошел до финала и взял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Курганский спортсмен Данил Лаврентьев показал блестящий результат: дошел до финала и поборолся за победу с опытнейшим соперником из Азербайджана, трехкратным чемпионом Европы Хедаятом Хейдаровым. Однако победа в этот раз оказалась на стороне соперника. Наш дзюдоист стал серебряным призером», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В марте Лаврентьев завоевал серебро международного турнира по дзюдо «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан). С этим достижением спортсмена поздравил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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