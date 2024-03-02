Сенатор Муратов поздравил курганского дзюдоиста с победой

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на международном турнире. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю Данила Лаврентьева с очередной очень значимой победой. Данил стал серебряным призером международного турнира по дзюдо „Большой шлем“ в Ташкенте», — сообщил Муратов.
По словам сенатора, курганская школа самбо является одной из самых сильных в России. Он призвал поддержать талантливых спортсменов региона.
Ранее Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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