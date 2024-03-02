02 марта 2024
01 марта 2024

Сенатор Муратов поздравил курганского дзюдоиста с победой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , муратов сергей
Муратов призвал поддержать талантливых курганских спортсменов Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на международном турнире. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю Данила Лаврентьева с очередной очень значимой победой. Данил стал серебряным призером международного турнира по дзюдо „Большой шлем“ в Ташкенте», — сообщил Муратов.

По словам сенатора, курганская школа самбо является одной из самых сильных в России. Он призвал поддержать талантливых спортсменов региона.

Ранее Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на международном турнире. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Поздравляю Данила Лаврентьева с очередной очень значимой победой. Данил стал серебряным призером международного турнира по дзюдо „Большой шлем“ в Ташкенте», — сообщил Муратов. По словам сенатора, курганская школа самбо является одной из самых сильных в России. Он призвал поддержать талантливых спортсменов региона. Ранее Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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