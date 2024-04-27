Песков: СВО продолжается

Дмитрий Песков отметил, что позиция России последовательна по переговорам, в отличие от Украины
Позиция России по украинскому конфликту последовательна. При этом Украина не стремится достичь каких-либо мирных договоренностей, поэтому спецоперация будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она последовательна, Российская позиция. В настоящий момент никаких предпосылок нет. Также всем понятна позиция Украины о непринятии таких договоров, поэтому СВО продолжается», — заключил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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