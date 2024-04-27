Песков: СВО продолжается

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что позиция России последовательна по переговорам, в отличие от Украины Фото:

Позиция России по украинскому конфликту последовательна. При этом Украина не стремится достичь каких-либо мирных договоренностей, поэтому спецоперация будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она последовательна, Российская позиция. В настоящий момент никаких предпосылок нет. Также всем понятна позиция Украины о непринятии таких договоров, поэтому СВО продолжается», — заключил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Позиция России по украинскому конфликту последовательна. При этом Украина не стремится достичь каких-либо мирных договоренностей, поэтому спецоперация будет продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Она последовательна, Российская позиция. В настоящий момент никаких предпосылок нет. Также всем понятна позиция Украины о непринятии таких договоров, поэтому СВО продолжается», — заключил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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