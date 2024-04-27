ЧМК не будет выдвигать кандидата в гордуму Челябинска в Металлургическом районе

Ранее преполагалось, что ЧМК выдвинет кандидата на праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) не будет выдвигать своего кандидата на праймериз ЕР для выборов в гордуму по одномандатному округу в Металлургическом районе Челябинска. Об этом URA.RU сообщили источники в ЕР.

«Планировалось, что от ЧМК на праймериз по одному из округов пойдет директор департамента логистики готовой продукции меткомбината Андрей Гладков, но планы поменялись. Возможно, что Гладков заявится на праймериз по спискам», — рассказал источник.

По словам инсайдера, по двум округам района на праймериз пойдут спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин и его коллега по райсовету, директор ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин. Что касается третьего округа, то на него должен пойти депутат Центрального райсовета бизнесмен Сергей Ильин.

«Именно на этих троих делают ставку в ЕР. Таким образом тройка выглядит так: Четвернин, Новичихин и Ильин», — пояснил источник. В реготделении партии до окончания праймериз от комментариев воздержались. В пресс-службе ЧМК в ответ на запрос URA.RU об участии менеджеров предприятия в праймериз ЕР заявили, что участие в выборах личное дело каждого.

Срок приема документов на праймериз ЕР в гордуму Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. 8 сентября жителям Челябинска предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.