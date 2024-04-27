Медведев предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств

В качестве российского ответа на закон США о конфискации замороженных российских активов может быть взыскание денег и недвижимости у иностранных граждан из недружественных стран. Такого мнения придерживается зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия не может дать симметричный ответ на этот закон.
«Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что ответ на американский закон может быть только ассиметричным.
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