МТС дважды за полгода повысил цены на мобильную связь для тюменских абонентов. Скрин

27 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Оператор повышал стоимость своих услуг прошлой осенью Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания МТС дважды за полгода увеличила стоимость тарифов на услуги сотовой связи и домашнего интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, прошлое повышение было осенью 2023 года, теперь новая цена на услуги будет действовать с начала мая. «Последний раз стоимость домашнего интернета менялась 1 октября. Тогда абонентская плата составляла 805 рублей. Сейчас снова пришло смс-оповещение об увеличении стоимости. Теперь мой тариф будет стоить уже 890 рублей», — сообщила тюменка, обратившаяся в редакцию. Другой тюменец также получил оповещение от оператора МТС. Он рассказал, что последний раз повышение стоимости его тарифа было 28 сентября. На днях в приложении он получил уведомление о том, что цена услуг станет дороже на 30 рублей. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области и в компанию МТС. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания МТС дважды за полгода увеличила стоимость тарифов на услуги сотовой связи и домашнего интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, прошлое повышение было осенью 2023 года, теперь новая цена на услуги будет действовать с начала мая. «Последний раз стоимость домашнего интернета менялась 1 октября. Тогда абонентская плата составляла 805 рублей. Сейчас снова пришло смс-оповещение об увеличении стоимости. Теперь мой тариф будет стоить уже 890 рублей», — сообщила тюменка, обратившаяся в редакцию. Другой тюменец также получил оповещение от оператора МТС. Он рассказал, что последний раз повышение стоимости его тарифа было 28 сентября. На днях в приложении он получил уведомление о том, что цена услуг станет дороже на 30 рублей. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области и в компанию МТС. Ответ на него ожидается.