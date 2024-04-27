Компания МТС дважды за полгода увеличила стоимость тарифов на услуги сотовой связи и домашнего интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, прошлое повышение было осенью 2023 года, теперь новая цена на услуги будет действовать с начала мая.
«Последний раз стоимость домашнего интернета менялась 1 октября. Тогда абонентская плата составляла 805 рублей. Сейчас снова пришло смс-оповещение об увеличении стоимости. Теперь мой тариф будет стоить уже 890 рублей», — сообщила тюменка, обратившаяся в редакцию.
Другой тюменец также получил оповещение от оператора МТС. Он рассказал, что последний раз повышение стоимости его тарифа было 28 сентября. На днях в приложении он получил уведомление о том, что цена услуг станет дороже на 30 рублей.
Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области и в компанию МТС. Ответ на него ожидается.
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Компания МТС дважды за полгода увеличила стоимость тарифов на услуги сотовой связи и домашнего интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, прошлое повышение было осенью 2023 года, теперь новая цена на услуги будет действовать с начала мая. «Последний раз стоимость домашнего интернета менялась 1 октября. Тогда абонентская плата составляла 805 рублей. Сейчас снова пришло смс-оповещение об увеличении стоимости. Теперь мой тариф будет стоить уже 890 рублей», — сообщила тюменка, обратившаяся в редакцию. Другой тюменец также получил оповещение от оператора МТС. Он рассказал, что последний раз повышение стоимости его тарифа было 28 сентября. На днях в приложении он получил уведомление о том, что цена услуг станет дороже на 30 рублей. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области и в компанию МТС. Ответ на него ожидается.