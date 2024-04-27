Путин призвал создать равные условия для россиян во всех регионах

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин подчеркнул, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца текущего года Фото:

Президент России Владимир Путин призвал создать все необходимые и равные условия для россиян во всех субъектах. Об этом стало известно из совещания главы государства по экономическим вопросам.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно все: состояние так называемой инфраструктуры детства — то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив», — сказал президент. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что в ближайшие шесть лет предстоит сделать очень многое «по этим и другим направлениям». Он пояснил, что кабмин совместно с регионами готовит нацпроекты, которые помогут это реализовать. Путин подчеркнул, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца текущего года.

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Президент России Владимир Путин призвал создать все необходимые и равные условия для россиян во всех субъектах. Об этом стало известно из совещания главы государства по экономическим вопросам. «Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно все: состояние так называемой инфраструктуры детства — то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив», — сказал президент. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что в ближайшие шесть лет предстоит сделать очень многое «по этим и другим направлениям». Он пояснил, что кабмин совместно с регионами готовит нацпроекты, которые помогут это реализовать. Путин подчеркнул, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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