26 апреля 2024

В Нижневартовске появятся два новых арт-объекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовск, весна, я люблю нижневартовск, набережная реки обь
Городские власти обсуждают создание двух новых арт-объектов (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) появятся два новых арт-объекта. Представители администрации города рассказали, что одним из них станет скульптура мотоцикла.

«На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Она уже изготовлена самими инициаторами проекта и доставлена в Нижневартовск. Конструкция представляет собой двухколесный байк в натуральную величину. Сейчас прорабатывается вопрос о месте его размещения», — говорится на сайте мэрии.

Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица». Его установку обсудят с представителями общественных организаций города.

Ранее URA.RU рассказывало о строительстве новых мест для отдыха в Нижневартовске. Тогда речь шла про аллею возле Комсомольского озера и обновлении набережной Оби.

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В Нижневартовске (ХМАО) появятся два новых арт-объекта. Представители администрации города рассказали, что одним из них станет скульптура мотоцикла. «На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Она уже изготовлена самими инициаторами проекта и доставлена в Нижневартовск. Конструкция представляет собой двухколесный байк в натуральную величину. Сейчас прорабатывается вопрос о месте его размещения», — говорится на сайте мэрии. Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица». Его установку обсудят с представителями общественных организаций города. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве новых мест для отдыха в Нижневартовске. Тогда речь шла про аллею возле Комсомольского озера и обновлении набережной Оби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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