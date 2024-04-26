В Нижневартовске появятся два новых арт-объекта

В Нижневартовске (ХМАО) появятся два новых арт-объекта. Представители администрации города рассказали, что одним из них станет скульптура мотоцикла.
«На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Она уже изготовлена самими инициаторами проекта и доставлена в Нижневартовск. Конструкция представляет собой двухколесный байк в натуральную величину. Сейчас прорабатывается вопрос о месте его размещения», — говорится на сайте мэрии.
Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица». Его установку обсудят с представителями общественных организаций города.
Ранее URA.RU рассказывало о строительстве новых мест для отдыха в Нижневартовске. Тогда речь шла про аллею возле Комсомольского озера и обновлении набережной Оби.
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