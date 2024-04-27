Безработица в России достигла исторического минимума

27 апреля 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Уровень безработицы в РФ составил 2,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень безработицы в России в марте 2024 года достиг рекордно низкой отметки в истории страны, составив 2,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В марте 2024 года два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в докладе ведомства. Текст размещен на официальном сайте . При этом предыдущий минимум был зарегистрирован в феврале 2024 года с показателем в 2,8%. Согласно данным Росстата, в марте общее число безработных сократилось до 2,026 миллиона человек с 2,109 миллиона человек месяцем ранее. К концу марта на учете в службах занятости стояли полмиллиона граждан, из которых 400 тысяч имели статус безработного и 300 тысяч получали пособия по безработице. Росстат применяет методологию МОТ (Международной организации труда) для определения уровня безработицы, считая безработными тех, кто активно ищет работу и готов к ней приступить на момент исследования. Общая численность рабочей силы в стране в марте оценивается в 75,6 миллиона человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень безработицы в России в марте 2024 года достиг рекордно низкой отметки в истории страны, составив 2,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В марте 2024 года два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в докладе ведомства. Текст размещен на официальном сайте. При этом предыдущий минимум был зарегистрирован в феврале 2024 года с показателем в 2,8%. Согласно данным Росстата, в марте общее число безработных сократилось до 2,026 миллиона человек с 2,109 миллиона человек месяцем ранее. К концу марта на учете в службах занятости стояли полмиллиона граждан, из которых 400 тысяч имели статус безработного и 300 тысяч получали пособия по безработице. Росстат применяет методологию МОТ (Международной организации труда) для определения уровня безработицы, считая безработными тех, кто активно ищет работу и готов к ней приступить на момент исследования. Общая численность рабочей силы в стране в марте оценивается в 75,6 миллиона человек.