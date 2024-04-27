В селе Менщиково, которое находится рядом с Курганом, паводок отступает от домов и уже всплывают автомобили-утопленники. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«Вода постепенно уходит от домов в Менщиково, на улицах показались автомобили, которые жители не успели спасти от наводнения. Люди почти две недели жили без электричества, они пытаются оценить масштаб материального ущерба от паводка», — сообщил житель села, приславший фото с места событий.
Сельчане очищают придомовые территории от мусора, выносят вещи на просушку. У кого есть возможность, насосами откачивают воду из домов, подчеркнул житель Менщиково.
Ранее в селе Менщиково с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозили сырье из складов. В настоящее время завод возобновил производство растительного масла, вода отступила от предприятия.
В Менщиково плавают автомобили после паводка
Фото: предоставил читатель URA.RU
В Менщиково показались из воды машины-утопленники
Фото: прислал читатель URA.RU
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В селе Менщиково, которое находится рядом с Курганом, паводок отступает от домов и уже всплывают автомобили-утопленники. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Вода постепенно уходит от домов в Менщиково, на улицах показались автомобили, которые жители не успели спасти от наводнения. Люди почти две недели жили без электричества, они пытаются оценить масштаб материального ущерба от паводка», — сообщил житель села, приславший фото с места событий. Сельчане очищают придомовые территории от мусора, выносят вещи на просушку. У кого есть возможность, насосами откачивают воду из домов, подчеркнул житель Менщиково. Ранее в селе Менщиково с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозили сырье из складов. В настоящее время завод возобновил производство растительного масла, вода отступила от предприятия.