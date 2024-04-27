В Менщиково вода уходит от жилых домов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В селе Менщиково, которое находится рядом с Курганом, паводок отступает от домов и уже всплывают автомобили-утопленники. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Вода постепенно уходит от домов в Менщиково, на улицах показались автомобили, которые жители не успели спасти от наводнения. Люди почти две недели жили без электричества, они пытаются оценить масштаб материального ущерба от паводка», — сообщил житель села, приславший фото с места событий.

Сельчане очищают придомовые территории от мусора, выносят вещи на просушку. У кого есть возможность, насосами откачивают воду из домов, подчеркнул житель Менщиково.

Ранее в селе Менщиково с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозили сырье из складов. В настоящее время завод возобновил производство растительного масла, вода отступила от предприятия.

В Менщиково плавают автомобили после паводка Фото: предоставил читатель URA.RU

В Менщиково показались из воды машины-утопленники Фото: прислал читатель URA.RU