После паводка в курганском селе всплыли автомобили. Фото

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, металлолом, паводок, наводнение, потоп, зил, разлив
В Менщиково вода уходит от жилых домов (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Менщиково, которое находится рядом с Курганом, паводок отступает от домов и уже всплывают автомобили-утопленники. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Вода постепенно уходит от домов в Менщиково, на улицах показались автомобили, которые жители не успели спасти от наводнения. Люди почти две недели жили без электричества, они пытаются оценить масштаб материального ущерба от паводка», — сообщил житель села, приславший фото с места событий.

Сельчане очищают придомовые территории от мусора, выносят вещи на просушку. У кого есть возможность, насосами откачивают воду из домов, подчеркнул житель Менщиково.

Ранее в селе Менщиково с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозили сырье из складов. В настоящее время завод возобновил производство растительного масла, вода отступила от предприятия.

В Менщиково плавают автомобили после паводка
В Менщиково плавают автомобили после паводка
Фото:
В Менщиково показались из воды машины-утопленники
В Менщиково показались из воды машины-утопленники
Фото:

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В селе Менщиково, которое находится рядом с Курганом, паводок отступает от домов и уже всплывают автомобили-утопленники. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Вода постепенно уходит от домов в Менщиково, на улицах показались автомобили, которые жители не успели спасти от наводнения. Люди почти две недели жили без электричества, они пытаются оценить масштаб материального ущерба от паводка», — сообщил житель села, приславший фото с места событий. Сельчане очищают придомовые территории от мусора, выносят вещи на просушку. У кого есть возможность, насосами откачивают воду из домов, подчеркнул житель Менщиково. Ранее в селе Менщиково с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозили сырье из складов. В настоящее время завод возобновил производство растительного масла, вода отступила от предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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