В селе Менщиково под Курганом с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозят сырье из складов. Об этом передает корреспондент URA.RU. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области.
«На маслозаводе КЗРМ идет эвакуация сырья со складов. На КАМАЗах вывозят семена подсолнечников и жмых», — передает корреспондент. По словам депутата облдумы Марата Исламова, на территории маслозавода и пункта техобслуживания сооружены насыпи для защиты предприятия и ангаров от воды.
Ранее URA.RU писало, что паводок топит маслозавод КЗРМ в селе Менщиково. Из-за наводнения предприятие остановило работу, сотрудники караулят территорию. Также под затопление попало практически все село, несколько дней продолжается эвакуация местных жителей. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.
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В селе Менщиково под Курганом с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозят сырье из складов. Об этом передает корреспондент URA.RU. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «На маслозаводе КЗРМ идет эвакуация сырья со складов. На КАМАЗах вывозят семена подсолнечников и жмых», — передает корреспондент. По словам депутата облдумы Марата Исламова, на территории маслозавода и пункта техобслуживания сооружены насыпи для защиты предприятия и ангаров от воды. Ранее URA.RU писало, что паводок топит маслозавод КЗРМ в селе Менщиково. Из-за наводнения предприятие остановило работу, сотрудники караулят территорию. Также под затопление попало практически все село, несколько дней продолжается эвакуация местных жителей. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.