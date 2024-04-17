17 апреля 2024

С тонущего завода жены богатейшего курганца на КАМАЗах вывозят сырье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, камаз, водитель камаза
С маслозавода на КАМАЗах вывозят семечки и жмых Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Менщиково под Курганом с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозят сырье из складов. Об этом передает корреспондент URA.RU. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области.

«На маслозаводе КЗРМ идет эвакуация сырья со складов. На КАМАЗах вывозят семена подсолнечников и жмых», — передает корреспондент. По словам депутата облдумы Марата Исламова, на территории маслозавода и пункта техобслуживания сооружены насыпи для защиты предприятия и ангаров от воды.

Ранее URA.RU писало, что паводок топит маслозавод КЗРМ в селе Менщиково. Из-за наводнения предприятие остановило работу, сотрудники караулят территорию. Также под затопление попало практически все село, несколько дней продолжается эвакуация местных жителей. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.

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В селе Менщиково под Курганом с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозят сырье из складов. Об этом передает корреспондент URA.RU. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «На маслозаводе КЗРМ идет эвакуация сырья со складов. На КАМАЗах вывозят семена подсолнечников и жмых», — передает корреспондент. По словам депутата облдумы Марата Исламова, на территории маслозавода и пункта техобслуживания сооружены насыпи для защиты предприятия и ангаров от воды. Ранее URA.RU писало, что паводок топит маслозавод КЗРМ в селе Менщиково. Из-за наводнения предприятие остановило работу, сотрудники караулят территорию. Также под затопление попало практически все село, несколько дней продолжается эвакуация местных жителей. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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