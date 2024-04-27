Участники культовой группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде

28 апреля 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Исполнители были задержаны во время выступления в ночном клубе Нижнего Новгорода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранителями задержаны участники группы «Коррозия металла». Об этом сообщила журналистам директор музыкального коллектива Мария Рунова. «Лидер команды Сергей Троицкий и другие участники музыкального коллектива („Коррозия металла“ — прим. URA.RU) задержаны правоохранительными органами в ночном клубе „Ненависть“ в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС заявление Руновой. Причины задержания не уточняются. Выступление группы в нижегородской клубе проходило в рамках гастрольного тура по городам России. Лидер коллектива Сергей Троцкий создал группу еще в 1979 году, но свое популярное название она получила только спустя пять лет. Музыканты известны скандальными вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. За всю историю «Коррозии» через нее прошло более сорока музыкантов, но лишь Троицкий остается ее постоянным участником с момента основания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранителями задержаны участники группы «Коррозия металла». Об этом сообщила журналистам директор музыкального коллектива Мария Рунова. «Лидер команды Сергей Троицкий и другие участники музыкального коллектива („Коррозия металла“ — прим. URA.RU) задержаны правоохранительными органами в ночном клубе „Ненависть“ в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС заявление Руновой. Причины задержания не уточняются. Выступление группы в нижегородской клубе проходило в рамках гастрольного тура по городам России. Лидер коллектива Сергей Троцкий создал группу еще в 1979 году, но свое популярное название она получила только спустя пять лет. Музыканты известны скандальными вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. За всю историю «Коррозии» через нее прошло более сорока музыкантов, но лишь Троицкий остается ее постоянным участником с момента основания.