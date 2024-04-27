Участники культовой группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде

Во время концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранителями задержаны участники группы «Коррозия металла». Об этом сообщила журналистам директор музыкального коллектива Мария Рунова.
«Лидер команды Сергей Троицкий и другие участники музыкального коллектива („Коррозия металла“ — прим. URA.RU) задержаны правоохранительными органами в ночном клубе „Ненависть“ в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС заявление Руновой. Причины задержания не уточняются. Выступление группы в нижегородской клубе проходило в рамках гастрольного тура по городам России.
Лидер коллектива Сергей Троцкий создал группу еще в 1979 году, но свое популярное название она получила только спустя пять лет. Музыканты известны скандальными вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. За всю историю «Коррозии» через нее прошло более сорока музыкантов, но лишь Троицкий остается ее постоянным участником с момента основания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.