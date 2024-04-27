27 апреля 2024

Участники культовой группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнители были задержаны во время выступления в ночном клубе Нижнего Новгорода Фото:

Во время концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранителями задержаны участники группы «Коррозия металла». Об этом сообщила журналистам директор музыкального коллектива Мария Рунова.

«Лидер команды Сергей Троицкий и другие участники музыкального коллектива („Коррозия металла“ — прим. URA.RU) задержаны правоохранительными органами в ночном клубе „Ненависть“ в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС заявление Руновой. Причины задержания не уточняются. Выступление группы в нижегородской клубе проходило в рамках гастрольного тура по городам России.

Лидер коллектива Сергей Троцкий создал группу еще в 1979 году, но свое популярное название она получила только спустя пять лет. Музыканты известны скандальными вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. За всю историю «Коррозии» через нее прошло более сорока музыкантов, но лишь Троицкий остается ее постоянным участником с момента основания.

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Во время концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранителями задержаны участники группы «Коррозия металла». Об этом сообщила журналистам директор музыкального коллектива Мария Рунова. «Лидер команды Сергей Троицкий и другие участники музыкального коллектива („Коррозия металла“ — прим. URA.RU) задержаны правоохранительными органами в ночном клубе „Ненависть“ в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС заявление Руновой. Причины задержания не уточняются. Выступление группы в нижегородской клубе проходило в рамках гастрольного тура по городам России. Лидер коллектива Сергей Троцкий создал группу еще в 1979 году, но свое популярное название она получила только спустя пять лет. Музыканты известны скандальными вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями. За всю историю «Коррозии» через нее прошло более сорока музыкантов, но лишь Троицкий остается ее постоянным участником с момента основания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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